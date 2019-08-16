【日本設計】moco watch超迷你戒指錶　配襯迷你手袋的最佳飾物？

自Jacquemus推出超迷你手袋後，大家對這類不講求實用的設計趨之若鶩。 日本設計素來創意無限，手錶品牌moco watch便以另類手法設計手錶，帶來超迷你戒指錶，美學與實用兼備，給用家一個全新的「時間體驗」。

Jacquemus FW19推出一個僅能容納AirPods的迷你手袋後，時尚界興起一股micro bag熱潮，隨後Jil Sander、Saint Laurent、PRADA、Miu Miu、Burberry等都分別推出這類毫不實用的小手袋。

世界上迷你的東西豈只手袋，手錶也可以變成迷你，這不只是錶面變細，而是整隻錶縮小，佩戴位置由手腕轉到手指上。

moco設計顛覆了手錶一定要帶在手腕的概念。（moco watch）

佩戴手錶的人給人印象是較注重時間觀念，但伸手看手錶的動作卻令人覺得有「趕時間」、「心不在焉」的不禮貌感覺，因此中野貴臣於2008成立moco，專門設計「手指錶」，顛覆了手錶一定要戴在手腕的概念， 把錶的體積變小，以戒指的方式配帶在手指上，除了方便工作時看時間外，他更認為這設計可以成人們打開話題的重要橋樑。雖然「手指錶」變小了，但當中的功能和細節與一般腕錶無異，能準確顯示時間。

配合錶帶的PAL屬中性設計，將腕錶設計變成迷你。（moco watch）

精緻「手指錶」適合與小戒指作出不同的配搭。（moco watch）

PAL是將腕錶縮小的中性設計，備有皮帶和鋼帶款式，品牌亦有適合女士的Polish戒指及項鍊鐘錶，設計就是在小錶面上加上透光的寶石，感覺高貴雅致，遠觀外形與一般寶石首飾無異，讓看時間的動作更低調，免除尷尬的情況；而且這設計亦強調「時間」是價值不菲，因此有不少客人會選擇戒指錶作訂婚戒指或紀念日禮物，別具意義。

適合女士的Polish系列戒指，遠觀外形與一般寶石首飾無異。（moco watch）

moco亦強調了「時間」是價值不菲，因此有不少客人會選擇戒指錶作訂婚戒指或紀念日禮物。（moco watch）

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在時裝界上亦很常把放大或縮小的比例作設計手法，只要重點強調某服裝部份便能加大戲劇效果，像早前引來不少話題的IG帳號itsmaysmemes，他主要用修圖軟件將照片的時尚配件放大或縮小，把流行的oversize剪裁不斷強化，形成衝擊性的視覺效果。

Vetements 秋冬2016系列，強調肩膀部份加大服裝的戲劇效果。（網上圖片）