【RIMOWA】品牌創意不限聯乘行李箱　限量地鐵卡會否成炒賣目標？

一物
撰文：
最後更新日期：

買一張RIMOWA地鐵卡，開始你的紐約旅程。

Kim Jones為「NEVER STILL」拍攝宣傳片（RIMOWA）

點擊看更多「NEVER STILL」廣告：

+3
+2

去年，RIMOWA首度推出「NEVER STILL」全球項目，邀請Virgil Abloh、Yoon Ahn、Roger Federer、Adwoa Aboah及Nobu Matsuhisa等嘉賓加盟。該品牌將項目延續至今年，讓Kim Jones、LeBron James及中國鋼琴家王羽佳拍攝宣傳片，進一步解讀旅行在生活中的意義。

RIMOWA地鐵卡（RIMOWA）

在 Instagram 查看這則貼文

From travel to mobility.⁣ Discover RIMOWA’s MTA MetroCard launching in New York City today. ⁣⁣⁣⁣Artwork by Jun Cen, Jee Ook, Neomo Mao, Tess Smith Roberts. Available at the following NYC subway stations:⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣Broadway Lafayette (B, D, F, M)⁣⁣ ⁣⁣West 4 (A, B, C, D, E, F, M)⁣ ⁣Bleecker St (6)⁣ ⁣⁣Astor Place (6)⁣ ⁣⁣Franklin St (1)⁣ ⁣⁣York St (F)⁣ ⁣⁣116th Columbia (1)⁣ ⁣⁣8th Street (R, W)⁣ ⁣⁣Christopher St – Sheridan Square (1)⁣ ⁣⁣Bedford Av (L)⁣ ⁣⁣Spring St (6) ⁣⁣ ⁣⁣Prince St (R, W)⁣ ⁣⁣5th Av-59th Street (N, Q, R)⁣ ⁣⁣Canal Street (A, C, E)⁣ ⁣⁣Chambers (1, 2, 3)

RIMOWA（@rimowa）分享的貼文 於 張貼

除了這些精彩的宣傳片外，現今品牌更把第二波計劃投向紐約市中心，發佈一系列具有收藏價值的地鐵卡。RIMOWA與大都會運輸管理局（Metropolitan Transit Authority）合作，於被指定的15個紐約地鐵站，出售25萬張地鐵卡，一共有四個設計，卡面以旅行靈感為主，圖畫中的人物都持有RIMOWA行李箱，以及廣告口號「NO ONE BUILDS A LEGACY BY STANDING STILL」，旨在透過設計散播旅行意義。

2017年Supreme推出限量版地鐵卡（RIMOWA）

自從LVMH收購RIMOWA後，他們就不斷在網上平台投放大量資金，同時亦專注於全球化的戶外廣告，從不同的城市景觀連接旅行主題。這次推出RIMOWA地鐵卡，此舉絕對符合RIMOWA首席執行官Alexandre Arnault對品牌的願景。

2017年，Supreme為配合當年春季新品系列，也曾推出過限量版地鐵卡，價格亦只需5.5美元，不但引起了粉絲們的瘋狂之爭，更導致出售當天的地鐵站惹起混亂，期後地鐵卡在eBay轉售，有些更抄至高達150美元一張。

RIMOWA限量版地鐵卡將於8月5日開始供應，而Alexandre Arnault也表示，未來品牌會持續創新，並與志同道合的人合作，展現品牌創意與傳統特色。通過今次與MTA合作，品牌所發佈的地鐵卡，將會遍佈紐約，同時也體現出「NEVER STILL」的廣告概念，從地鐵之旅開始你的紐約旅程。

【年度It Bag】DIOR Saddle Bag人氣高企　男女裝白與黑顏色對立
除Rimowa外　受林志玲、昆凌、劉雯等女神熱捧的6大行李箱品牌
RIMOWA x Dior縮細行李箱驚艷巴黎時裝周！同期推東京旗艦店特展
Bvlgari藤原浩聯乘手袋撞出街頭味　Rimowa跨界10萬￥耳機抵玩？
JJJJound一次過出7款水樽　網誌時代崛起創意品牌一個Logo走天涯
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。