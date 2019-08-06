【RIMOWA】品牌創意不限聯乘行李箱　限量地鐵卡會否成炒賣目標？

買一張RIMOWA地鐵卡，開始你的紐約旅程。

Kim Jones為「NEVER STILL」拍攝宣傳片（RIMOWA）

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去年，RIMOWA首度推出「NEVER STILL」全球項目，邀請Virgil Abloh、Yoon Ahn、Roger Federer、Adwoa Aboah及Nobu Matsuhisa等嘉賓加盟。該品牌將項目延續至今年，讓Kim Jones、LeBron James及中國鋼琴家王羽佳拍攝宣傳片，進一步解讀旅行在生活中的意義。

RIMOWA地鐵卡（RIMOWA）

除了這些精彩的宣傳片外，現今品牌更把第二波計劃投向紐約市中心，發佈一系列具有收藏價值的地鐵卡。RIMOWA與大都會運輸管理局（Metropolitan Transit Authority）合作，於被指定的15個紐約地鐵站，出售25萬張地鐵卡，一共有四個設計，卡面以旅行靈感為主，圖畫中的人物都持有RIMOWA行李箱，以及廣告口號「NO ONE BUILDS A LEGACY BY STANDING STILL」，旨在透過設計散播旅行意義。

2017年Supreme推出限量版地鐵卡（RIMOWA）

自從LVMH收購RIMOWA後，他們就不斷在網上平台投放大量資金，同時亦專注於全球化的戶外廣告，從不同的城市景觀連接旅行主題。這次推出RIMOWA地鐵卡，此舉絕對符合RIMOWA首席執行官Alexandre Arnault對品牌的願景。

2017年，Supreme為配合當年春季新品系列，也曾推出過限量版地鐵卡，價格亦只需5.5美元，不但引起了粉絲們的瘋狂之爭，更導致出售當天的地鐵站惹起混亂，期後地鐵卡在eBay轉售，有些更抄至高達150美元一張。

RIMOWA限量版地鐵卡將於8月5日開始供應，而Alexandre Arnault也表示，未來品牌會持續創新，並與志同道合的人合作，展現品牌創意與傳統特色。通過今次與MTA合作，品牌所發佈的地鐵卡，將會遍佈紐約，同時也體現出「NEVER STILL」的廣告概念，從地鐵之旅開始你的紐約旅程。