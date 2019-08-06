【RIMOWA】品牌創意不限聯乘行李箱　限量地鐵卡會否成炒賣目標？

買一張RIMOWA地鐵卡，開始你的紐約旅程。
Kim Jones為「NEVER STILL」拍攝宣傳片（RIMOWA）
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去年，RIMOWA首度推出「NEVER STILL」全球項目，邀請Virgil Abloh、Yoon Ahn、Roger Federer、Adwoa Aboah及Nobu Matsuhisa等嘉賓加盟。該品牌將項目延續至今年，讓Kim Jones、LeBron James及中國鋼琴家王羽佳拍攝宣傳片，進一步解讀旅行在生活中的意義。
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Kim Jones, Artistic Director Dior Men’s, is the first of three cultural icons featured in this year‘s RIMOWA global campaign. Shot in India and Japan, Kim‘s film features a collage of urban scenes and textures that celebrate how the places we go are woven into our work. “If inspiration can come from anywhere, then I want to go everywhere”, said @mrkimjones. #RIMOWA #NeverStill
RIMOWA地鐵卡（RIMOWA）
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From travel to mobility. Discover RIMOWA’s MTA MetroCard launching in New York City today. Artwork by Jun Cen, Jee Ook, Neomo Mao, Tess Smith Roberts. Available at the following NYC subway stations: Broadway Lafayette (B, D, F, M) West 4 (A, B, C, D, E, F, M) Bleecker St (6) Astor Place (6) Franklin St (1) York St (F) 116th Columbia (1) 8th Street (R, W) Christopher St – Sheridan Square (1) Bedford Av (L) Spring St (6) Prince St (R, W) 5th Av-59th Street (N, Q, R) Canal Street (A, C, E) Chambers (1, 2, 3)
除了這些精彩的宣傳片外，現今品牌更把第二波計劃投向紐約市中心，發佈一系列具有收藏價值的地鐵卡。RIMOWA與大都會運輸管理局（Metropolitan Transit Authority）合作，於被指定的15個紐約地鐵站，出售25萬張地鐵卡，一共有四個設計，卡面以旅行靈感為主，圖畫中的人物都持有RIMOWA行李箱，以及廣告口號「NO ONE BUILDS A LEGACY BY STANDING STILL」，旨在透過設計散播旅行意義。
2017年Supreme推出限量版地鐵卡（RIMOWA）
自從LVMH收購RIMOWA後，他們就不斷在網上平台投放大量資金，同時亦專注於全球化的戶外廣告，從不同的城市景觀連接旅行主題。這次推出RIMOWA地鐵卡，此舉絕對符合RIMOWA首席執行官Alexandre Arnault對品牌的願景。
2017年，Supreme為配合當年春季新品系列，也曾推出過限量版地鐵卡，價格亦只需5.5美元，不但引起了粉絲們的瘋狂之爭，更導致出售當天的地鐵站惹起混亂，期後地鐵卡在eBay轉售，有些更抄至高達150美元一張。
RIMOWA限量版地鐵卡將於8月5日開始供應，而Alexandre Arnault也表示，未來品牌會持續創新，並與志同道合的人合作，展現品牌創意與傳統特色。通過今次與MTA合作，品牌所發佈的地鐵卡，將會遍佈紐約，同時也體現出「NEVER STILL」的廣告概念，從地鐵之旅開始你的紐約旅程。