【年度It Bag】DIOR Saddle Bag人氣高企　男女裝白與黑顏色對立

自Kim Jones上任DIOR創意總監後，每季都見到他會邀請不同藝術家合作，將不同藝術元素加入設計，在不久之前上演的DIOR MEN 2020 春夏系列，更請來了著名處理腐蝕效果的紐約藝術家Daniel Arsham在時裝騷上設計場地藝術裝置，為我們帶來多個具功能性的時尚藝術品。

DIOR MEN 2020 春夏系列由Daniel Arsham設計場地藝術裝置。（Dior）

著名處理腐蝕效果的紐約藝術家Daniel Arsham。（網上圖片）



以往Daniel Arsham與時裝品牌合作的企劃多以石膏擺設為主，但這次與DIOR的合作中反看到多款加入腐蝕和結晶設計的可著用配件單品，讓AMBUSH主理人Yoon再一次施展她化腐朽為神奇的力量，後再三證明Kim Jones找她負責DIOR的配飾設計是不二之選。DIOR繼2019秋季與空山基合作的功能性金屬Saddle Bag成為系列重點單品後， 2020 春夏系列當然也有收藏級的Saddle Bag，既然難得能與Daniel Arsham合作，Yoon即取其單色、腐蝕、結晶元素設計本季Saddle Bag，光看圖片推斷這次應該用了壓花皮革代替Daniel Arsham常用的石膏材質，來提升Saddle Bag的功能性。Kim Jones日前更在Instagram上分享了一張近鏡的腐蝕鏈條照片，鏈條上的DIOR Logo造工精細，字體上亦保留水晶和刮痕。雖然不知鏈條配飾是用上什麼材質，但相信Yoon會選用比石膏更堅固的材質，加強配件的耐用性。

鏈條上的DIOR Logo造工精細，字體上亦保留水晶和刮痕。（IG@mrkimjones）

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Daniel Arsham 是幻想和科學的大師，在他作品中有著對人類真實的比喻，那不是以語言為基礎，而是人和作品上的交流與互動。 Pharrell Williams

Pharrell Williams曾與Daniel Arsham合作。（courtesy culturedmag.com）

紐約藝術家Daniel Arsham熱愛建築設計，因此Kim Jones在時裝騷上使用大量其裝置及場景設計的作品，亦偏好把物件以石膏重製並加以腐蝕和結晶效果。由於Daniel Arsham先天性色盲（色覺辨認障礙），因此他對於顏色擁有獨特的見解，而且其作品常以單一色調呈現，他對此的解釋是希望著重的地方不在顏色中，就像建築物一樣顏色很少，一切只注重於結構及對稱中，這才是他愛建築設計的原因。即使Daniel擁有一副色盲眼鏡協助看清楚事物的細節和比例也好，他在創作時亦會摘下這副眼鏡，因為他喜歡作品在自己眼中所呈現的樣子，可見其對作品的執著情意超出一般世俗眼光。

Daniel Arsham熱愛建築設計，偏好把物件以石膏重製並加以腐蝕和結晶效果。（Daniel Arsham）

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Semaine2016年製作的紀錄片《Colorblind Artist: In Full Color》記錄了Daniel Arsham第一次看見色彩的狀況，他看到兒子不一樣的臉時更落下男兒淚。

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提及單一色調，除了有Daniel Arsham的石膏白，又怎能少得百搭型格的黑色呢？近日，DIOR女裝2019年冬季系列推出了款多黑暗系「Ultra mat」手袋，多款經典型號Lady Dior、Saddle Bag、Diorama同時換上全黑配色，從皮革、縫線、手挽、飾扣至鍊條同樣以霧面黑色的質感完成，把奢華的袋類產品增添一份神秘魅力。

Lady Dior Ultra mat籐格紋霧面小牛皮。（Dior）

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