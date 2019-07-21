【時尚入門】馬鞍、水桶……各大品牌都出過的　這些袋款怎稱呼？

世界上沒有一個手袋解決不了的事情，如果有，那就再買一個！櫥窗裡那麼多手袋，有方的有圓的有長的有短的，怎樣擇選？想一擊即中找到自己最心愛的手袋，你需要先做好功課，了解清楚有甚麼大熱袋款！

馬鞍袋 Saddle Bag（Dior Official Website）

馬鞍袋 Saddle Bag

馬鞍袋，英文名字是Saddle Bag，因為和騎馬人的工具包很像而得名，它的特點是手袋底部成弧線狀，一般帶有翻蓋或者搭扣設計，親和感十足。馬鞍袋在70年代非常流行，而去年Loewe、Dior紛紛出新款，現在馬鞍袋的火爆程度已經是網紅博主人手一隻了。

其中最受歡迎的一個，就是Chloe的Nile。它命名的靈感來自尼羅河，人稱手環袋。大大的手環，是整個袋的焦點，拎在手上猶如完美的首飾。外形自然柔美，結合金色鉚釘點綴，優雅至極。

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馬鞍袋大熱的2018年，Loewe也在2018春夏系列秀場推出了自家的馬鞍袋Gate。雖然Gate的年資比較新，但已經成功攻陷了眾多潮人。全牛皮製作手感柔軟細膩，手袋面的皮革蝴蝶結，讓Gate的氣質更為文藝復古，搭配休閒文藝的服飾絕對沒問題。

Dior馬鞍袋，作為John Galliano 時期經典款的複興，通過現任創意總監Maria Grazia Chiuri 的重新演繹，贏得了各路潮人的好評。其袋款酷似「D」字樣的馬鞍，讓它具有獨立、堅韌、不羈的氣質。為了滿足時尚圈對Dior馬鞍袋的需求，Dior不僅推出了logo款的，還有報紙印花款、拼接款等，每一個都非常好看。

水桶袋 Bucket Bag（louisvuitton.ca Official Website）

水桶袋 Bucket Bag

1932年，LV第三代傳人Gaston Louis Vuitton先生為了滿足帶香檳外出的需求，設計了一款堅實耐用並且大方美觀的袋子，水桶袋從此誕生。水桶袋上窄下寬，口袋用一條皮繩來封口，身材圓潤又不失俏皮。

作為水桶袋的始創者，LV Noe水桶袋一直是風靡全球的存在，從誕生到現在一直是炙手可熱的包型。設計簡約，隨性大方，重要的是它真的很能裝。LV Noe能滿足日常、上班、通勤的所有需求，這個世界上，並沒有與Noe八字不合的造型！

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誰說水桶袋只適合打造休閒的造型呢，Fendi Mon Trésor水桶包告訴你「整條路上最靚仔的就是我」。在隨性的基礎上加上了街頭範，百搭不造作。風靡全球雙F logo霸氣至極，配合迷你的尺寸助你完美橫掃每一個帥氣的造型。

想追雙F風潮又不想太drama的時髦精，可以選擇下面啡色的這一款哦！Gucci GG Marmont水桶袋作為Gucci的拳頭產品之一，以其出眾的外形贏得了眾位女神的歡心。Guccio Gucci的兒子Aldo在1933年設計的「GG」標誌，時尚界最具辨識度的元素之一正是包身的焦點之處，為原本俏皮的水桶袋增加了不少貴族氣息。而袋身人形花紋皮革和Sylvie系列織帶，承擔起了少女心的責任，讓手袋更具辨識度。

郵差袋 Messenger Bag（VCG）

郵差袋 Messenger Bag

郵差袋源於騎自行車送貨的郵差，他們需要長時間在騎行中保存好信件和物品，這就需要一個容量大且舒適的包。正因如此，郵差袋的實用性非常強，外表中性複古，不管是男生女生背起來都很好看。

要說時尚界最著名的郵差袋有哪一個？Metis肯定能佔一席！本以為老花非常老氣，但袋柄等部分使用粉色皮質，大大增加了包包的少女感和年輕度。聽說方正的包型很死板，但Metis卻把四角設計成圓弧形，整體線條圓潤柔和，嚴謹大氣中帶著俏皮。想要更年輕活潑的風格，可以選擇Metis的拼色款，大學生或是剛入職場的女生都適合！

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2015年誕生的YSL College帶著極簡的設計，攻陷了大家的心。四四方方的外形卻不覺得過硬，而是採用了更柔和寬鬆的廓形包型，傳遞出一種堅韌、自信、勇敢的態度。亮面格外有質感，配合暗金色或暗銀色的YSL logo和袋鏈，分外高級。除了使用背帶，還可以手拎，適合大多數場合使用~

Mulberry Alexa採用軟牛皮製作，配合多個口袋，功能性十分強，包型複刻真正的郵差包，仿古和中性氣質濃厚。Alexa的靈感來源於英國風情爆表的It Girl 鍾小姐，背上它猶如20世紀走在時尚尖端的女人，是滿滿的文藝與復古啊！環扣、背帶、口袋......手袋的每一處細節都散發出英倫氣息，彷彿背上它就可以直接去演英劇裡的大學生啦。

托特包英文「Tote」，原意為「搬運、手提、背負」等。托特包外形簡單，只有一面開口，包型扁平，可以理解成這就是一個普通的手提袋或購物袋。（GettyImages）

托特包 Tote Bag

托特包英文「tote」，原意為「搬運、手提、背負」等。托特包外形簡單，只有一面開口，包型扁平，可以理解成這就是一個普通的手提袋或購物袋。1944年，美國戶外品牌LL Bean 生產出一種帆布質地的Boat Bag，就是托特包的原型。本為划船愛好者設計，卻意外地被時尚圈所喜愛。

低調的Goyard被天后王菲「寵幸」之後，一背成名，而他家最為著名的，托特包算一個。Goyard 家獨特的印花佈滿包身，非常具有辨識度，低調又有內涵。袋內沒有夾層只有一個零錢包，如果你對包包容量有要求，買它就對了。

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與Goyard 梯形的包身不一樣，Celine BI Cabas延續原始托特包如長方形的形狀，在外形上更為輕盈，也符合Celine一向的簡約設計。相對於包身佈滿印花的經典，BI Cabas 則以大色塊拼色為主，清淡的駝色搭上冷靜的深藍，非常高級的美感。更喜歡活潑風的妹紙，生機勃勃的黃色是你的不二選擇。另外搭配厚重黑色，格外有質感~

誕生於2007年的 LV Neverfull，正如其名，容量非常之大；同時，它也以耐磨耐用的特質，強勢霸佔了「最想買的手袋」的前十。Neverfull好用在於它使用了耐磨的LV專屬老花皮，簡單來說就是男女老幼通殺，上班逛街旅行必備包款。

相機包 Camera Bag（BALENCIAGA Official Website）

相機包 Camera Bag

小=不實用？No！相機包一秒擊破這個謠言，小身材大容量說的就是它！

顧名思義，相機包是以攝影師安放相機的專業包袋為靈感創作的，方正包型是它的基礎，同時又以圓潤的邊角修飾，如微胖的小子，顯得格外可愛。

Balenciaga中最不浮誇的手袋中，Everyday算一個。設計上不加任何多餘的修飾，在簡約中散發出滿滿的不羈。由小牛皮製成的它非常輕便小巧，日常用品統統能塞下，帶出街絕對不出錯。

Gucci GG Marmont系列除了上面的水桶包，連相機包都不放過。經典雙G Logo搭配絎縫的造型，簡潔又復古。背起來很時髦的同時，和日常服飾、斯文裙裝搭配都不會有違和感呀。

都說YSL給女人力量，單看Lou的「證件照」，是不是覺得這款手袋「型到爆炸」？延續YSL一貫的風格，Lou 的絎縫讓包包自帶的酷感更強，而流蘇則是增添了不少優雅範，雅痞的感覺油然而生！

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對我們來說，買手袋就是一個選擇心愛之物的過程，所以謹慎對待是非常有必要的。了解清楚手袋故事和袋款特點，對買到「對的袋」非常重要，畢竟買手袋的錢都是我們自己辛苦賺來的！

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