Farfetch成功收購New Guards Group時裝王國　股價卻竟然大跌40%

近年時裝兼併戰持續，Versace、Thom Browne以至Jack Wills等形形式式品牌，這一年間就先後被大規模收購，引起全城熱話之際，昨天業界更引爆出驚天大新聞，英國時裝網絡零售平台Farfetch，終於以$6.7億美金（約$52億港元），成功收購Marcelo Burlon、Off-White、Palm Angels等潮流品牌的母公司：意大利服裝集團New Guards Group（NGG），震驚全求時裝界。然而，令人震驚的原因不單是高昂金額，更叫人認為這是一個瘋狂的收購行動，收購消息一發佈後，Farfetch的股價就立即大跌40%……

Farfetch是近年注目度最高的時裝網購平台。（BOF）

New Guards Group旗下坐擁多個品牌。

自2015年由Marcelo Burlon、Claudio Antonioli（即網店Antonioli的創立人）及Davide De Giglio三人創立後，New Guards Group就以高速發展的姿態橫掃全球（上年的營利就高達$3.4美元），除Marcelo Burlon自家原創的同名品牌大紫大紅外，一眾被集團簽下並營運的品牌，同樣大獲成功，當中尤以Off-White和Palm Angels最為注目，前者不但成為近年時裝世界其中一個最賺錢的品牌，期間策動過的合作項目，如Nike的"The Ten"或者IKEA的Collaboration，都是可一不可再的出色企劃，使Off-White主理人Virgil Abloh由原來街頭時裝設計師的姿態，成功開拓至高級時裝領域，改寫服裝業界發展。而Palm Angels同樣不容小覷，這個由Francesco Ragazzi領軍的品牌自加入NGG後，短短數年間就成功將銷售點和專門店高速拓展至全球，亦成功被Moncler邀請，與之合作推出Genius 8 Moncler Palm Angels系列。

Farfetch創辦人José Neves。（The Industry.fashion）

可見New Guards Group的確是一隻會生金蛋的雞，上年就盛傳連LVMH都想將它收歸旗下了。那麼，何解成功收購金雞的Farfetch股價會大跌40%呢？問題的答案卻顯然在Farfetch自己本身之上……

自2007年由José Neves創立至今，Farfetch雖然一直穩步發展，由一間少少的網店，發展成今時今日養活三千名員工，網店內坐擁3200個品牌，並囊括六百多個家零售商和接近400個品牌專賣店，成績有目共睹。然而，驚人的真相是Farfetch其實一直沒有實現盈利，甚至出現虧損狀況，就以2018年第1季度為例，集團的經營虧損為$3,510萬美元，到2019年首季更擴大至8,850美元，如此高昂數字，換着是許多服飾集團，應該老早就閉門大吉了。

無留意開股市的，誰又想到Farfetch其實一直處於虧損狀態？（Farfetch）

為什麼Farfetch年年虧錢，規模卻又愈做愈大？第一個主因是Farfetch本身的生意其實完全沒有問題，每年營銷額更每每大增，2018年第1季度銷售總額為$2.93億美元，到今年第一季更增長至$4.19億美元；第二個主因是貴為最知名的時裝網購平店（加上José Neves高超遊說技巧），Farfetch每每頂着「未來網購發展就是如此」、「Online Store未來是零售大勢所趨」等種種光環，來吸引Advent Ventures Partners、Condé Nast International、Index Ventures、Novel TMT和Vitruvian Partners等一系列財團以股份或其他方式，注資其中，獲取龐大資本。

收購New Guards Group之後， Farfetch的股價竟然大跌40%。

然而可觀的收入和資金，卻依然敵不過巨大的支出。這些年來集團創立人兼CEO José Neves，為投資數字技術，和完善產品類等等原因，早已令Farfetch投放了莫大支出，至此好大喜功的José Neves（當然，也可以叫做目光遠大）仍然不滿足，近年進一步投入更多資金，進行多個收購項目，先於2015收購知名時裝店Browns，18年底又重金收購美國潮流名所Stadium Goods，今年亦將奢侈品網購平台Topline收歸旗下，單單是這些收購，經已花費了Farfetch超過$3億美元，而今次收購New Guards Group就更加瘋狂，其金額竟然一下子跳升至$6.7億美元，雖然長遠或許當真有利可圖，卻對即時性的虧損財務狀況來一趟雪上加霜，金融機構KeyBanc Capital Markets Inc老早就預計，Farfetch在2021年之前都不會達至收支平衡；Condé Nast亦經已在上個月賣出其價值£2.34億英鎊股權（原因正是覺得Farfetch的營銷支出不斷增加），現在在長期未能兌現盈利的情況下，再度重金收購NGG，終於令到愈來愈投資者失去耐性和信心，認為虛幻的願景抵不上實際的眼前利益，從而大規模拋售Farfetch股份，使其股價一日之間，暴跌了40.4%，跌至18.25美元，明顯說明市場並不看好今次商業計劃。

New Guards Group旗下品牌的一大特色，就是能夠當紅的，都盡是主打街頭風的品牌。（Heron Preston）

可況從時尚潮流的角度而言，雖然Off-White和Palm Angels仍舊當旺，Heron Preston也是高速發展中，但他們所代表的美式High Street美學體系，又當真可以再流行上多少年？3年？5年？看看曾經風火一時的Marcelo Burlon經已今非昔比了；而Darkside意味行先的Unravel Project亦由始至終地半紅不黑，A Plan Application和Alanui更一直是名不經傳（雖然主打民族風的Alanui其實不錯，與Creg Lauren的合作系列尤其吸引），現在用$52億港元去收購一個只創立4年的服裝集團，是福是禍，對於Farfetch而言當真是未可知，但從New Guards Group的三位創立人角度看，卻一定是賺到笑顏逐開。