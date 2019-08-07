【鐳射槍】Hussein Chalayan集科技與水晶　耀眼卻不傷眼激光時尚

觀星筆一事引發討論，它又名激光筆，不但是天文愛好者的觀星好物，還適用於LED螢幕及各種會議演講。 反觀時裝界，「激光」元素亦曾被設計師採用，就像鬼才設計師Hussein Chalayan般，以Swarovski做出亮眼的激光時尚。

2008年Chayalan春夏系列（Dezeen）

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Hussein Chalayan以實驗型設計而聞名，自1993年於Central Saint Martins畢業以來，他對時裝的創新精神，沒有一刻停止過。多年來亦不斷為時裝界探索未來，例如採用不同科技，包括LED、激光及3D Hologram等技術，來展示他的非凡創意。

其中一個最為人注目的，那就是2008年Chayalan春夏系列，名為「Readings」，該系列靈感來自於古代人對太陽崇拜的理念，以及暗示人們對名人的痴迷。「Readings」以數以百計激光效果為重點，設計師把激光器放在衣服之上，設計同時亦滿佈Swarovski水晶，再透過預先編製的程式指示，控制著光束方向和時間。當激光照射在衣服上時，那就會發出光芒，這卻是一種相當驚人的效果，當年這場騷絕對將設計帶到另一個層次。

鬼才設計師Hussein Chalayan（Times）

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Hussein Chalayan的激光時尚（網上圖片）

Swarovski與Hussein Chalayan合作始於2006年，當年他為品牌設計藝術裝置，後來更在2007年秋冬季系列展開水晶實驗，在自家系列加入LED連身裙，並在設計上鑲嵌了共15,600個LED，後來更把這種光芒延續至2008年春夏季，為觀眾帶來令人驚訝的激光設計，讓衣服帶著移動光束走上舞台。

Hussein Chalayan將設計轉化為具有影響力的表演作品，他的創作絕不局限於任何方面，就如憑藉激光時尚，通過對藝術與科技的想像力，來提升觀眾的視覺效果，這也是這位鬼才設計師的魅力所在。