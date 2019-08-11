山本耀司首個品牌Y‘s再與New Era合作　給女生設計的男裝服飾

只要提到日本的高級時裝，很自然會聯想到黑色和中性的設計，因為在日本時裝界的兩位靈魂人物川久保玲和山本耀司，也是本著這些主要理念做設計。山本耀司的首個品牌Y‘s By Yohji Yamamoto就是以「給女生著用的男生服飾」的概念應運而生，即使現在山本耀司已擁有多個支線品牌，但他亦從未忘本，並一直向這個方向進發。

日本時裝界的靈魂人物山本耀司。（網上圖片）

女性就如男性，她們同樣有追求自由、獨立的權利。 山本耀司

山本耀司（Yohji Yamamoto）畢業後便於1972年成立了女裝品牌Y‘s By Yohji Yamamoto，他為了証明女性的平等權利而設計出為女性而設的中性時裝。大部分設計都是以男裝的基本剪裁轉化而成，因此Y‘s的風格路線一直以強悍型格為主，亦符合山本耀司式的黑色詩意。

Y‘s By Yohji Yamamoto FW 2019系列。（Courtesy of Y's）

近年Y‘s定期與美國帽飾品牌合作，推出親民的休閒產品，雖說是Y‘s是女裝品牌，但聯乘系列的服裝和配件的設計十分中性，相信男粉絲亦能受惠。多個袋款不但外形型格機能，而且容量大夾層多，極為實用，本季的標誌性Logo改用灰色，作為黑色主調的其中一個亮點。

雖說是Y‘s是女裝品牌，但聯乘系列的服裝和配件的設計十分中性，相信男粉絲亦能受惠。（Y‘s）

雖說是Y‘s是女裝品牌，但聯乘系列的服裝和配件的設計十分中性，相信男粉絲亦能受惠。（Y‘s）

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