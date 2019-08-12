【New Balance 996】抽籤才買到的系列　6大日牌別注鞋各自各精彩

雖然以今日這時這刻的社會氛圍，絕大多數香港人都應該沒有甚麼購物的意慾了，但又這麼想，縱然路再難行，大家還是要手牽手走下去。所以，面對崎嶇不平的遙遠道路，一對優質的鞋子還是少不了，就讓大家腳踏實地，一同跨越障礙，昂首闊步向理想進發。 講到性能卓越的鞋子，New Balance 9系注定是不可不提。

6大New Balance 996合作鞋款。（NB）

雖然在芸芸New Balance 9系跑鞋系列中，尤以990最為經典，一來誕生於1982年的它是整個9系家族中最早創世的成員，也是第一個標榜美國製造New Balance鞋子，鞋子將三層EVA中底以及M.C.D.（Motion Control Device）穩定系統一併注入其中，成功將1980年代波鞋工業對機能性和舒適度的要求，提升至一個史無前例的高度，成就不朽經典。但其實近幾年間990的改造和開發，經已到達接近飽和之程度，提案過的Collaboration亦既多且眾，這些年間就曾與Aries、YCMC、No Vacancy Inn和DTLR等多個潮流單位合作，推出990別注版。

New Balance 990是強，卻不能代表9系的全部了吧？

所以如果要真正彰顯New Balance 9系跑鞋系列中的直接魅力，如果單純追捧990的話，實在是一件可惜的事，幸好精明的New Balance設計團隊亦洞悉到這一大關鍵，因此來到今個夏天終於迎來驚天企劃，一次過與6大日本潮流單位：N.HOOLYWOOD、nonnative、atmos、mita sneakers、UNITED ARROWS以及BEAMS plus合作，以New Balance 996為主體，推出聯乘別注，還只有抽籤才買得多，實在珍貴。

New Balance x N.HOOLYWOOD CM996HNB HK$1,499。（NB）

年輕一代或許不知道，其實M996數年前在香港還當真火紅過的，正是余文樂拍攝《志明與春嬌》電影系列的時代……不過那都經已是俱往矣的事，現在要重新在港谷起996，或許指望尾花大輔還更實際。在今次合作系列中，New Balance × N.HOOLYWOOD 996堅持尾花大輔最鍾愛的古着和軍事風特色，以碳灰色磨砂牛革打造鞋面，配合高透氣的尼龍物料製造，再加上舊化中底與多組New Balance Logo來貫穿鞋面，old school味極濃。

New Balance x nonnative CM996NNS HK$1,399。（NB）

另一知名日系服飾品牌nonnative同樣主打懷舊風味，鞋面採用粗獷感強烈的磨砂麖皮製造，再將鞋側兩邊的傳統大N logo位改動成NB Flying Logo設計，為996打造異常少見的外觀。

New Balance x atmos CM996ATN HK$1,299。（NB）

至於atmos、mita sneakers兩大球鞋店則推崇搶眼設計路線，前者以「鴛鴦鞋」方式打造，左、右鞋子並不相同，都分別以多達7種顏色拼湊而成，別具夏天的色彩繽紛效果；另一邊廂mita sneakers的版本則繼續由「NB聯乘第一人」國井榮之操刀設計，採材自街道上常見的斑馬線白漆，打造梅花間竹式的間條模樣，注目度極高。

New Balance x mita sneakers CM996MIG HK$1,299。（NB）

New Balance x BEAMS plus CM996BPA (男裝款式) HK$1,299。（NB）

而時裝店代表BEAMS plus和UNITED ARROWS，就不約而同地大玩簡約路線，BEAMS plus以70年代大熱saddle shoes作設計靈感，刻意打造出保齡球鞋的輕快運動意味；UNITEDARROWS的別注版則最為簡單，卻又最高High Fashion神髓，事關作品堅持以手工用料著稱，以優質白牛皮作主用料，並低調配搭UNITED ARROWS招牌泥橙色，於麖皮鞋領包邊位置作為點綴，是為一對可以著用一世的成熟風跑鞋。

New Balance x UNITED ARROWS CM996UAA (男裝款式) HK$1,299。（NB）

+ 4 + 3 + 2

發售點：

New Balance香港官方網上商店

－ www.newbalance.com.hk

CM996NNS 、CM996ATN 、CM996BPA及CM996UAA

網上抽籤日期：8月12日中午12時至8月15日23時59分

結果公佈日期：8月16日

CM996MIG及CM996HNB

網上抽籤日期：8月12日中午12時至8月18日23時59分

結果公佈日期：8 月19日

*每款聯乘鞋款將獨立進行抽籤