【展覽】京都美術館300件經典設計　解構時裝如何達至時代革命？

時裝不止是美學及潮流趨勢，更能反映出當下的文化，以及一地的習俗。 京都國立近代美術館由即日至10月14日期間，舉辦名為《著裝規則 - 穿著者的遊戲》（ドレス・コード？―着る人たちのゲーム）展覽，重新回顧及審視服裝在現代社會中的規範與藝術。

「著裝規則 - 穿著者的遊戲」（ドレス・コード？―着る人たちのゲーム）展覽海報（官方圖片）

一個人如何選擇服飾或多或少被成長的環境、教育、歷史、個性等影響。同時，一個人如何選擇服飾亦反映了該人的個性，以及一地的環境、文化、習俗、社會等級等。

舉例來說，褲裝本是男士專享的服裝，但在一戰期間，男性因分配上前線而導致社會勞動力不足，政府於是讓女子進入勞動市場，並穿上長褲投入工作。進入二十年代，在不同女性名人把褲子當作日常穿搭後，陸續有前衛的女子將長褲視為日常衣著，褲裝的框架亦因而改變。

在當今看似自由的社會裡，我們每個人看似能自由選擇自己喜歡的衣服，但事實是否如此？君不見坊間充斥著大量「上班穿搭學」、「輕熟女穿搭法」等文章，影響不少OL，亦有「著裙到某地方預了被非禮」等「潛規則」，讓人肆無忌憚地做出有違良心的舉動。

是次京都國立近代美術館舉辦的《著裝規則 — 穿著者的遊戲》展，以十三個不同的關鍵詞句，劃出十三個不同的主題，如「不要赤身裸體走路？」、「你必須表現得高尚嗎？」、「你必須遵守組織的規則嗎？」等，展出約300件由京都服裝文化研究基金會所收藏的服裝、藝術品、裝置、相關的文獻及資料，藉以審視現今社會中不同處境下的著裝要求，繼而解構出不同服裝背後的涵義。另外，亦會試圖探索流行文化與時裝相互衝擊下所帶來的效果。

（網上圖片）

+ 20 + 19 + 18

當中最讓人期待的，相信是宣傳海報上，來自2018春夏季的Comme des Garçons。川保久玲筆下的Comme des Garçons向來充滿解構意味，往往能出其不意地在設計中加入玩味及嶄新意念，藉此改變時裝這符碼的既有意義。

而在2018春夏系列中，川保久玲在15套服裝內分別加入了17世紀畫家Abragam Mignon、文藝復興時期畫家Arcimboldo、日本室町時代襌僧畫家雪周村、少女漫畫大師高橋真琴等人的畫作，完美地將不同時期的藝術及文化融入時裝中，為大家帶來精彩且別出新意的時裝服飾。當年系列甫推出即被搶購一空，今次難得可以近距離欣賞，相信定必能帶來不一樣的震撼。

+ 4 + 3 + 2

除此之外，展覽亦會展出多個品牌如Dior、Yves Saint Laurent、Maison Martin Margiela、LOUIS VUITTON、Vetements、Levi's等的作品。相信觀眾即使未能在展覽中領悟「時裝與人」以及「時裝與社會」的關係，亦必定能從這個視覺饗宴中得到滿滿的感官刺激。