【Columbia】停不了的時尚聯乘　Outdoor老牌重振聲威靠環保？

戶外服裝品牌近年轉向時裝界發展，如The North Face、Patagonia、Snow Peak、Stone Island等廣受歡迎，而The North Face更以多個潮流品牌的聯乘合作，成為最時尚的戶外品牌。 另一歷史悠久的品牌Columbia也不甘後人，除了融合時尚與機能性的Columbia Black Label，更積極推動聯乘合作，並跟環保掛帥，力圖收復失地。

因Supreme之名，令The North Face成為Outdoor品牌中最具潮流味。（網上圖片）

Columbia自2016年推出Black Label以來，先後與Mountain Research、monkey time、Opening Ceremony作聯乘，為傳統戶外服裝添上時尚味道，其中跟Mountain Research聯乘系列更是次次斷市。



近日，Columbia與日本鞋履品牌UBIQ合作，以「The World Over」的口號和創造了地球人角色Globy承諾愛護環境。鞋款選用了Columbia的高性能鞋款SH/FT，其鞋底用上奧米（Omni-Grip）戶外抓地技術鞋底， 適用於各種使用者於不同地面行走，鞋面更配襯了羊羔絨物料製成，聯乘系列以藍、紅、湖水綠的配色來貫穿，甚具90年代繽紛耀眼氣息，令人想起那個年代的Nike的ACG、The North Face的Extreme等搶眼色彩。

Columbia與UBIQ聯乘，以「The World Over」作口號。（UBIQ）

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對於新生代潮流愛好者來說，UBIQ這名字可能較陌生，品牌於2002年由Tomoyuki Kosaka創立，名字是源於「Ubiquitous」，意指無處不在，以沒有特定的主題的概念擺脫現有鞋款的設計規則。在千禧年代初，UBIQ可謂日本街頭時尚的重要單位，跟GDC、Madfoot等在日本潮流雜誌的曝光率極高，本地I.T也曾引入。



UBIQ設計以休閒鞋款作基礎再加以改良、變奏，所以不時找到Danner、Vans、Converse等經典的影子，某程度上經營方針跟visvim有點相近，但當然visvim是走高端格調，而UBIQ相對地較平民化。雖然知名度相比十年前猶有不及，但UBIQ仍然透過聯乘來保持人氣，是次跟Columbia合作，看看能否同時令這兩個品牌重歸時尚版圖。

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