【未來設計】街頭可月球漫步？日本設計師反重力鞋履　步步有阻力

太空艙中的無重力狀態，讓體驗者處於漂浮狀態。 最近竟發現有一雙鞋子，也可以讓人們隨時隨地感受處於無重力狀態？

日本設計師Yukako Hihara製作了一雙鞋子，並利用磁鐵的力量，創造出感覺像在月球上行走的物理感覺。這雙鞋子以「反重力」概念設計，讓消費者感受無重力實驗的一部份。設計師表示，她很想讓不可能的事情變成現實，因為當她還是一個小朋友時，已經夢想著有一天能像小飛俠般，在天空中自由飛翔，並在雲層與月球上行走。雖然這種想法天馬行空，但為了設計出抵抗重力的物理感覺，依靠磁力的排斥力與吸引力，在鞋中構建一組磁體，所以當穿起鞋子時，排斥力能讓使用者每一步都能感受到阻力。

鞋子以「反重力」概念設計（IG@ykkhhr）

鞋子以「反重力」概念設計（IG@ykkhhr）

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不過，Yukako Hihara以設計優先，效果卻放於第二位，所以運用的磁鐵尺寸，並不能提供足夠的磁力，因此在行走時，設計卻不能完全漂浮。對於這個方面來說，當然是一個改善之處，因為設計師盼望最理想設計，就是能夠在空中保持漂浮。

另外，這雙鞋子不論在材質或概念上，都非常適合用未來主義來形容，設計主要採用透明物料所製成，所以能夠清晰地展現鞋子內部結構，一共使用4個圓形磁鐵，其中2個被嵌入鞋底之中，其他則內置於可拆卸的鞋墊裡。當然，過往設計師亦嘗試使用各種材料，包括凝膠、泡沫及金屬絲網，甚至還利用塑膠膠管來製作鞋底。直至最後，她才發現磁鐵，卻可以幫助設計創造出「反重力」效果。

雖則最終設計不一定是最理想，但卻可以讓體驗者一試無重力狀態的感覺。