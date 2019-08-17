【自己相機自己做】巨如貨櫃、軟如麵包　全被英國攝影師變成相機

在這個科技發達的年代，只要一部手機在手，每個人都可以是攝影師。 英國攝影師Brendan Barry卻決定自己相機自己做，利用讀書時學得的相機構造原理，這些年來玩轉攝影。最近他更把貨櫃改裝成真攝影機，將創意發揮得淋漓盡致。

英國攝影師Brendan Barry早前將貨櫃改裝成相機。（網上圖片）

大家都懂得如何按下快門一鍵，但大家又清楚相機的原理嗎？相機一詞源於希臘語Camera Obscura，意指光學儀器「暗箱」。1826年，法國人Niepce發現只要把光聚集在塗上一層溴化銀的底片，底片便會受到光的刺激而產生影像。最後他總共花上8小時，終於完成世界上第一張相片。

其後攝影機以爆炸性的速度快速發展，但無論是菲林相機抑或是智能相機，都離不開同一原理：透過小孔將光射在暗箱內的軟片上。只要以此作為基礎，任何人都可以做出一部屬於自己的攝影機。

英國攝影師Brendan Barry畢業於攝影學系，畢生熱愛攝影，但他不止鑽研光影與構圖，更嘗試利用不同的物料製作相機。過去他就曾以麵包、西瓜、蜜瓜、菠蘿、LEGO、雕塑、紙皮箱、窗戶、旅行車等日常用品及食物，變成製造相機的材料，親力親為達至「攝影將我包圍」的最高境界。別以為這些奇形怪狀的相機僅是虛有其表，每部都是不折不扣的「真．相機」，相片沖曬後的結果亦相當不俗。

Brendan Barry過去曾以不同物料及食物製作相機：

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最近他又有新搞作——將貨櫃改裝成世界上最大型、最慢、最不切實際的寶麗來相機。貨櫃外牆被刷成這即影即有相機的模樣，在櫃門處加設了一支鏡頭，內部則改裝成可沖曬相片的黑房，充分利用整個貨櫃的每個空間。

以貨櫃相機拍攝的照片。（網上圖片）

以貨櫃相機拍攝的照片。（網上圖片）

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在攝影機如此普遍的時代，有人選擇以攝影賺錢，有人則以攝影為世界帶來創意及歡樂，Brendan Barry是後者。貨櫃改裝完成後，Brendan Barry邀來不同的人為他擔任模特兒，早前他更在貨櫃內開設了一個小型攝影展，讓大家可以聚首一堂，為這個賺錢至上的世界帶來片刻溫暖。