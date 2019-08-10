【缺陷美學】另類時裝盡露身上缺點　巴西設計師顛覆普世審美觀

贅肉是指囤積在身體上的脂肪，這些不少眼中的缺陷，與普世審美觀並不共存。 因此，一名巴西時裝設計師Karoline Vitto，利用這些「不完美」而設計出一系列服裝。

「The Body as Material」系列（IG@karolinevitto）

由於設計師自小從巴西長大，被當地的美容、瘦身文化所圍繞，而這些標準更鼓勵人們整容和不健康飲食習慣。後來她搬到英國，開始與自己身體建立更好更密切的關係，並來到英國皇家藝術學院（Royal College of Art）修讀碩士學位，透過「The Body as Material」系列顛覆傳統美麗定義。

「The Body as Material」系列（IG@karolinevitto）

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「The Body as Material」系列共有七件服裝，包括褲、裙、緊身內衣及連身裙等設計，並運用各種布料與金屬材料，以不同方式凸顯女性曲線與贅肉。這個系列透過身體不同位置，呈現出人與身體間的關係，就如Karoline Vitto所言，這個系列並不是尺碼問題，而是關於身體形態，因為大多數女性受到普世美麗標準所影響，但設計師認為接受自己身體，這是一個非常獨特的過程，她正正希望透過這設計，利用服裝帶出一個想法，來改變人們對於自身「缺陷」的思考。

許多品牌正在朝向多元發展，同時向不同體型的消費者，增設不同尺碼。Karoline卻表示，這不應該是一種趨勢，相反是設計時需要考慮的一部分。設計師曾在以往訪問中透露，人們不會為了你的身體而記得你，反之他們會因為你所做的事情而記住你，身體只不過是一個軀殼而已。

美麗從不由社會定義，不論是任何身材、膚色或種族，只要接受自己的獨特性，才能打破普世審美價值。