【Thom Browne】連卡佛開設限定店　機會難逢的個人化印刷服務

每個時裝品牌也偏好製造一套獨家的語言和代表性的標誌，但由於時裝隨著潮流和季度的變化，要把同一系列的標誌性設計放在每季服裝上絕對不是易事，但對喜歡制服式時裝的Thom Browne來說卻是易如反掌。

然而，不提倡個人主義的Thom Browne在香港限定店裏，讓客人有機會製作獨一無二的產品！