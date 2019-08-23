【Thom Browne】連卡佛開設限定店　機會難逢的個人化印刷服務

撰文：鄧曉楠
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每個時裝品牌也偏好製造一套獨家的語言和代表性的標誌，但由於時裝隨著潮流和季度的變化，要把同一系列的標誌性設計放在每季服裝上絕對不是易事，但對喜歡制服式時裝的Thom Browne來說卻是易如反掌。
然而，不提倡個人主義的Thom Browne在香港限定店裏，讓客人有機會製作獨一無二的產品！
品牌創辦人Thom Browne。（網上圖片）
美國品牌Thom Browne是在時裝界內少有提倡統一性和制服性的時裝品牌，因為品牌創辦人Thom Browne在看似傳統的西裝內注入很多有趣的細節，輪廓正經的西裝讓他能更專注於玩轉比例，所以每一季他都能將不同的玩味元素加入西裝，變化成獨一無二的風格。所以品牌標誌性的灰色西裝、紅白藍標簽、橫間標籤等，都能在每季甚至每件產品中都能找到，是識別度極高的品牌。
品牌標誌性的灰色西裝。（網上圖片）
一直與連卡佛合作無間的Thom Browne，近日於廣東道連卡佛開設限定店，店內除了重現Thom Browne重要的辦公室裝潢，更備有三款全球獨家款式和個人化訂制印刷服務。印刷內容就是將標誌性的橫間標籤製成大形印花，更可讓顧客自訂多達15個字母的訊息，製作獨一無的紳士造型，顧客只要於限定店中購買任何Thom Browne衛衣或襯衫便能享用印刷服務。
Thom Browne × Joyce。（Thom Browne）
Thom Browne廣東道連卡佛期間限定店。（LaneCrawford）
點擊下圖看更多Thom Browne限定店的資訊：
Thom Browne期間限定店
地點：廣東道連卡佛
日期： 即日起至2020年2月
個人化訂製印刷服務
8月16至 23日 | 廣東道連卡佛
8月24 至31日 | 國際金融中心商場連卡佛