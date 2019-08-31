玩謝M&M與橙皮的食物攝影師　超整齊排列寫真治癒31萬Followers

你身邊有不把東西按照自己的規矩擺得整整齊齊，就「周身唔聚財」的強迫症朋友嗎？事實上要如何將物品完美排列出來也是一大學問，像是日本就有「並べ師」這項特殊職業，工作就是要將警察押收的物品整整齊齊排列在一個場地中，以方便記者取材拍攝。因此，我們總是可以在日本新聞中看見令人欽佩的物品排列。現在，美國一位攝影師 Adam Hillman自稱是「物品擺放師」，因為他最喜歡的攝影主題便是把所有物品整齊地組合排列起來，再按下快門！

Adam Hillman是一位專注於排列順序、整齊美的藝術家。從裝著不同顏色液體的堆疊紙杯，到下面這一盤 M&M's朱古力豆，所有攝影作品的主題幾乎都是由他本人親自慢慢排列而成的。

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Adam Hillman 非常善用於一般人生活中時常運用到、進食到的平凡物品來進行排列擺拍，同時Adam 的系列作品也與眾不同，他非常喜歡在單調的食物排列上進行一些顏色的設計改造，創作出自己獨一無二的「強迫症治癒照片」。從蔥花到一支支夢幻糖果色彩的棒棒糖，他還會利用木條的長短組合出一個令人驚喜的圖陣。

單單是生果，Adam Hillman就可以玩出豐富的創意。事實上今年才 24 歲的他是相當年輕的新興攝影師，因為樂於在網上向Fans提供這一系列「舒壓整齊排列寫真」而開始走紅，目前他的 Instagram 已經擁有超過 31 萬Follwers。如果你也喜歡攝影師Adam Hillman的創作，不妨追蹤他的 IG來讓自己可以不時藉由這位攝影師的完美照片紓壓一下。

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