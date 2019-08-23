【孟菲斯風格】Max Mara聯乘傳奇藝術家　後現代設計復古太陽眼鏡

時裝與藝術，兩者經常跨界聯乘，嘗試將藝術氣息融入時裝設計。 近年經常與藝術家合作的Max Mara，今次更與設計組合CoopDPS聯乘，推出限量版太陽眼鏡系列。

今次再度迎來第四個版本：「PRISM」系列（WWD JAPAN）

Max Mara與意大利眼鏡集團Safilo開展「NEO PRISM」計劃，以往曾與不同藝術家合作，包括Maya Hayuk的「OPTIPRISM」、Shantell Martin的「PRISM IN MOTION」、Kerstin Bratsch與United Brothers的「LAVAPRISM」等系列。

今次再度迎來第四個版本：「PRISM」，該品牌聯同設計組合CoopDPS合作，由畫家Nathalie Du Pasquier與設計師George Sowden所組成，而且背景大有來頭。前者從1987年已開始成為一名全職畫家；後者卻是來自英國設計師，現居米蘭，後來更創立自家品牌Sowden，再加上倆人同是意大利後現代主義設計團體孟菲斯（Memphis Group）創始成員之一。

Max Mara聯乘藝術家推出「PRISM」系列（網上圖片）

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這對才華橫溢的組合，為我們帶來太陽眼鏡系列，並限量只供800副。基於倆人對該系列的獨特見解，在設計中呈現出對Max Mara女士的想法，結合女性魅力與功能美感，利用流行配色與幾何形狀設計，其中包含方形和圓形的形狀，亦構成了這個系列的標誌，同時有二種顏色供你選擇，包括橙色和黑色，並且搭配上鮮豔紅色與黃色眼鏡臀，再附送一個黑色收納袋，其獨特包裝設計也為系列增添俏皮感。

這副太陽眼鏡猶如藝術品，展現出孟菲斯風格，亦讓這股藝術氣質走進Max Mara。

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