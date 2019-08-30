製衣物料廢墟尋　烏克蘭二手瓷磚藝術作品隱喻前蘇聯腐敗　

每當憶起舊日的美好時光時，腦海總會湧現那年那地的場景佈置，那個也許一去不返的環境氣氛往往令人最為懷念。這位有參與2019年威尼斯雙年展的烏克蘭藝術家Zhanna Kadyrova，便把對建築物的回憶化為最貼身的時裝，讓過去的記憶和歷史得以流傳下去。

藝術作品《Second Hand》。（designboom）

二手服裝的概念是要把舊物傳遞下去，由另一個人以不同的風格演繹出全新的用途，帶著歷史痕跡展開全新的一頁。烏克蘭藝術家Zhanna Kadyrova正是取用了二手服裝的概念展開了《Second Hand》計劃，因2014年她在聖保羅的二手店發現瓷磚世紀70年代生產的瓷磚而受啟發，在她的故鄉烏克蘭同樣是有著悠久的瓷磚生產歷史，到處的建築物上也會看見瓷磚的蹤影，這種似曾相識的感覺令她開始以舊瓷磚創作藝術作品。

烏克蘭藝術家Zhanna Kadyrova。（網上圖片）

Zhanna Kadyrova回到烏克蘭後，第一件作品便採用了曾發生嚴重核事故的切爾諾貝爾禁區內的車站瓷磚，在一個人形模特兒上製作了一條立體連衣裙。後期則使用蘇聯時代廢棄絲綢工廠和印刷廠的瓷磚，製出1960至1970年流行的時裝款式，如A-line連衣裙、寬肩外套、夾棉背心等，連同衣架上展出。巧妙地用了不同質感的瓷磚製作出衣服的形態，以時裝款式來重現久遠的年代感，完美地把建築、時裝、蘇聯等不可分割的歷史結合於一身，以社會主義方式呈現出優美的藝術。

切爾諾貝爾禁區內的車站瓷磚製作的立體連衣裙。（irenebrination）

《Second Hand》作品以1960至1970年蘇聯流行的時裝款式製成。（trendland）

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Zhanna Kadyrova 2013年時已憑著作品《Monumental Propaganda》獲得平丘克藝術中心大獎（Pinchuk Art Centre Prize），經常以裝置藝術形式作品來批判影射前蘇聯的腐敗及烏克蘭獨立後的社會現象，是其作品特色。如2012-13年的作品《Crowd》，她在40塊玻璃片上拼貼了多份報紙的人物圖片，聚合的面孔隱喻了人民的抗議聲音，展示了獨立個體在大型政治運動被融為一體的概念，香港人當下看到，實在是百般滋味在心頭。

Zhanna Kadyrova 2013的得獎作品《Monumental Propaganda》。（網上圖片）

Zhanna Kadyrova2012-13年的作品《Crowd》。（artsy.net）

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