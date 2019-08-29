【Pornhub】以色情電影探討海洋污染　呈現垃圾如何破壞美麗沙灘

人類的浪費與自私，讓海洋面對垃圾污染問題。 想不到成人網站Pornhub，也非常關心這議題，並利用色情片模式拯救海洋。

Pornhub推出名為《Dirtiest Porn Ever》影片（Pornhub）

Pornhub以色情片模式推廣海洋污染問題（Pornhub）

Pornhub雖然骯髒，但不意味著世界上的海灘，也需要如此骯髒。 Pornhub副總裁Corey Price

Pornhub作為世界上最受歡迎色情網站之一，它卻發起了一場拯救海洋的活動，名為《Dirtiest Porn Ever》，該影片於一個受污染的加勒比海灘所拍攝，當中能夠清楚看見一男一女被垃圾包圍，並在海灘上發生性關係，而穿上Pornhub制服的工人們，就開始在他們周圍清理垃圾。

這段影片採用色情片模式來拍攝，並與Ocean Polymers聯合製作，她們是積極處理全球海洋塑膠廢物的非牟利組織。Pornhub副總裁Corey Price表示：「Pornhub雖然骯髒，但不意味著世界上的海灘，也需要如此骯髒。」是次合作主要想利用影片呈現塑膠垃圾與廢物如何破壞美麗的沙灘，而Pornhub的慈善機構Pornhub Cares也提倡該活動，由於現今人們愈來愈關注海洋狀況，而海洋污染也成為全球性問題之一，若不重視，情況只會愈變愈壞。

Pornhub以色情片模式推廣海洋污染問題（網上圖片）

近年海洋污染問題非常嚴重。（網上圖片）

另外，Corey Price更指可以借Pornhub這個大平台，來提高使用者對海洋污染的認識，為下一代著想。Pornhub承諾每當有人觀看完整段影片後，便會向Ocean Polymers捐款，以進一步實現他們拯救海洋的目標。該環保組織也認為，與Pornhub合作確實有助向那些無法察覺這問題的人，傳播有關海洋污染的信息。

除了影片之外，Pornhub還成立了一個網站，向觀眾提供建議，告訴他們如何避免利用一次性塑膠垃圾。其實這並不是Pornhub首次關心地球，以往也曾展開過拯救鯨魚與保護蜜蜂的活動。由於Pornhub影響力遍布全球，再加上對環境問題的關注，是次計劃無疑能讓人們在觀看色情片的同時，提示他們海洋正在面臨的嚴峻危機。