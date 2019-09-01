【Barbie】民運領袖、女太空人化身芭比　打破性別定型既有形象？

縱使Barbie創造者Ruth Handler當年嘗試以人偶反建制及為女性賦權，但在時代更迭下，這公仔漸漸變成鞏固父權及象徵性別定型之物，被一眾女性主義者摒棄。 製造Barbie的母公司Mattel深明市場隱憂，故於去年國際婦女節推出Inspiring Women Series，把近代女豪傑化身成為Barbie，企圖一改過往的形象。 今年Mattel再接再厲，於早前的婦女平等日（26/8）以黑人民運領袖Rosa Parks，以及首位美國女太空人Sally Ride為原型，再一次推出女豪傑Barbie。

今年Mattel再接再厲，於早前的婦女平等日（26/8）以黑人民運領袖Rosa Parks，以及首位美國女太空人Sally Ride為原型。（網上圖片）

去年，Mattel訪問了接近八千位母親，藉以了解她們對Barbie的看法。結果發現，超過86%受訪者擔心子女所接觸的事物對他們產生的影響。而作為女孩子最愛的玩具，自然成為了一眾母親最大的憂慮。為了改變這個情況，Mattel決定推出Inspiring Women Series，藉以紀念近代對社會有貢獻的女性之餘，亦為Barbie「洗底」，企圖讓一眾母親對這公仔刮目相看。

Mattel去年推出的Barbie（網上圖片）

去年推出的Inspiring Women Series，分別以首位飛越大西洋的女飛行員Amelia Earhart、為水星計劃寫下基礎的NASA職員Katherine Johnson、以及墨西哥畫家Frida Kahlo為原型。產品推出市面後，縱使有網民批評Inspiring Women Series不僅換湯不換藥，更扭曲了上述女性的樣貌、體型、表情，把三位女豪傑化身成為超級名模；但大多數網民相當支持此一系列，紛紛賦予高度好評，而產品推出市面後亦被火速售罄。

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有見及此，Mattel今年再接再厲，推出黑人民運代表人物之一Rosa Parks，以及首位美國女太空人Sally Ride為原型的Barbie。

種族歧視問題至今仍時有聽聞。而在二十世紀初，美國更頒布Jim Crow laws，推行種族隔離政策，莫道是教育費、醫療津貼等福利，黑人就連坐公車的權利也被剝削。Rosa Parks小學時就曾經歷白人坐校車，黑人步行上學的悲苦日子。

1900年，位於阿拉巴馬州的蒙哥馬利市實行公車種族隔離政策，下令公車上前四行位置屬白人專用，黑人只許坐在公車較後方的位置，不準與白人同坐。另外，根據法例，當白人位置滿座時，黑人必須讓座予白人，甚至需要下車。

Rosa Parks（網上圖片）

每天，我看到公車來來去去，但是對於我來說，這就是命運；我們無從選擇，被迫認命。公車使我第一次認識到世界有黑白兩部份。 Rosa Parks

當時逾75%蒙哥馬利市居民都是黑人，但政策卻偏向一小撮人，成為剝削的幫凶。多年來，黑人社區對不公懷有強烈的不滿，滿肚怒火，但大多敢怒而不敢言。有天，Rosa Parks與三位同伴一同乘坐公車，車上白人座位不幸剛好滿座，司機遂要求她們四人讓出座位，可是Rosa Parks不甘一直被欺負，於是堅決地回答：「我不認為自己應該起立」。

最後警察前往現場並將Rosa Parks拘捕。雖然翌日警察因理據不足將她釋放，卻已引發民眾積累已久的怒火，促成了抵制蒙哥馬利公車運動，抵抗政策的不公不義，Rosa Parks亦成為了這場運動的標誌性人物。

Rosa Parks（網上圖片）

而在1951年出生的Sally Ride，在當時那個只有少數女生可讀大學的年代，考獲物理及英文學士學位、物理學碩士學位、以及物理學博士學位，主力研究天體物理學和自由電子雷射物理學。

畢業後，她加入男性主導的NASA，不單與男性並駕齊驅，更在32歲那年登錄太空，成為第一個進入太空的美國女性，亦是人類史上第三位女性太空人。截至2015年，她仍是進入太空時最年輕的美國太空人。

除此以外，Sally Ride亦是史上第一位同性戀太空人。雖然她生前堅持不公開自己的性取向，亦沒有公開支持同性平權，但她的性取向在公開後亦造成一時騷動，並讓人正視同性戀人士當時需要面對的困難。

Sally Ride（GettyImages）

Rosa Parks與Sally Ride雖生於不同年代，面對著不同的人生問題，但兩位同樣堅毅且勇於打破框架，為後世女生開闢更多不同的可能性。是次Mattel便利用此機會，向兩位致上最大的敬意之餘，亦藉此鼓勵女孩子要無懼局限，活出自己。

女孩子向來可以依照自己的喜好，為Barbie扮演不同的角色。今次我們很榮幸可以把現實生活中的女英雄化身成Barbie，讓這些女性成為一眾女孩子的楷模，藉此提醒她們可以勇敢做任何事情。 Lisa McKnight（ Vice President and General Manager of Barbie）

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不過就如去年網民所講，單單以近代女豪傑作原型，是否就能一改Barbie本來的形象？若然想以歷史人物鼓勵女孩子，相信除了買一個公仔之外，更需向她們講述這些豪傑的事跡，才可帶來真正的激勵作用。