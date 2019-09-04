【陶瓷】珠寶設計師轉戰器物　婀娜多姿女性胴體設計展現高雅情趣

女性胴體的線條、婀娜多姿的身影，由古至今都是不少藝術家的創作靈感之一。 有人選擇以畫作掛起心中女神，美女藝術家Anissa Kermiche則選擇以飾物及瓷器讚頌女性身體無可比擬的優美。

美女藝術家Anissa Kermiche以飾物及瓷器讚頌女性身體無可比擬的優美。（網上圖片）

巴黎出生、現居倫敦的美女藝術家Anissa Kermiche是難得一見的新生代高級珠寶設計師。乍眼看來，眉眼間盡是秀氣的她就似是個平步青雲的富二代，殊不知她亦是一位曾經迷惘的平凡女子。

Anissa Kermiche（網上圖片）

她於就讀大學期間主修Engineering and Computer Science，可是她並不能從主修學科中取得滿足感，於是便依從興趣，於三年後報讀Central Saint Martins的珠寶設計。往後，她發現自己常被身邊那些有趣、不屈不撓、迷人的女性吸引，於是除了常以珍珠設計出富現代感的飾物外，亦愛以鍍金打造以胴體線條為靈感的吊墜，每件飾物於優雅與摩登玩味之間遊走，藉以吸引一眾新生代成功女性。

她的珠寶系列不單成功吸引P!nk、Erykah Badu、Gigi Hadid等名人佩戴，亦獲不少時尚雜誌如《Vogue》、《ELLE》、 《InStyle》、《Sunday Times Style》推介。結果在名人效應之下，其自家設計的珠寶系列早前被MATCHESFASHION選中上架，並且在短時間內火速售罄。

Anissa Kermiche過往的珠寶作品：

+ 7 + 6 + 5

她不甘於眼前的成功，最近就嘗試再以女性胴體為主題，製作出一系列豐乳肥臀瓷器。系列主要分成四款產品，分別為勾勒女性肩頸線條的「Breast Friend Vase」、展現女性上半身的「Jugs Jug」、讚頌腰臀曲線的「Love Handles Vase」、訴說臀部魅力的「Popotin Pot」。每款瓷器分別有不同材質、不同顏色可供選擇。

按圖欣賞瓷器作品：

+ 16 + 15 + 14

擺設向來能展現屋主的個性與品味。是次系列與Anissa Kermiche過往的作品一樣優雅且不失趣味，相信放在房間角落必定可為屋子加添活力與趣味。