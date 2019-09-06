【The North Face】第三度合作　世界上有一種機能美學叫倉石一樹

曾經有潮流教父藤原浩接班人之稱的倉石一樹（Kazuki Kuraishi），作風一向低調，就連個人品牌THE FOURNESS及潮店Heather Grey Wall近年亦甚少更新，不過與其他品牌合作就一向是其拿手好戲，最新消息是將會第三度與The North Face合作，推出機能戶外服系列。

倉石一樹出席The North Face發佈會。（網上圖片）

倉石一樹2018年秋冬首次與The North Face的合作已帶來哄動，把簡約的「生活美學」 和易穿性的設計手法注入戶外機能服飾中，重點款式DryVent™外套只要卷折便能變身小袋子，兼備功能與便利性。

2018年Kazuki秋冬系列，只要取出長帶，卷折便能變身小袋子。（The North Face）

在 Instagram 查看這則貼文 the fourness（@kazuki_kuraishi）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 7 日 上午 12:51 張貼

來到第三回合作，倉石一樹主理的系列同樣來自Urban Exploration Black Series支線，The North Face FW 2019系列以「THE ARCHIVES, REIMAGINED」為題，分為Kazuki、Rage、Tech Denim三個系列。Kazuki系列當然也結合了倉石一樹的日系簡約風格，以街頭服飾中和機能感，設計出時尚感強的系列。系列中，倉石一樹使用了鮮黃、橄欖綠、深藍、純黑等的品牌標誌性用色，配合不對稱拼湊，設計出本季重點單品Fleece。

Urban Exploration Black Series Kazuki系列。（The North Face）

Urban Exploration Black Series Kazuki系列，重點單品拼布Fleece。（The North Face）

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雖然Kazuki系列必定搶了不少風頭，但啟發自90年代的滑雪運動的Rage和主打機能牛仔布的Tech Denim系列同樣出色，事關滑雪運動近年一再被時尚潮流化，Ralph Lauren主打的1992 Stadium系列就是一大人氣佐證，至於將牛仔布功能化，也是各個服飾品牌近年一再銳意開發的領域，但當然出自The North Face手筆，自不然特別有型。Urban Exploration Black Series的三個系列將於九月開始陸續推出，先是9月9日開售的Kazuki系列、再來就是9月23日開售的RAGE和10月7日開售的Tech Denim，實在叫人興奮。

Urban Exploration Black Series中的Tech Denim系列。（The North Face）