Coco Chanel的15句態度語錄　衣著只是外殼　時尚從個人思想而生

「我不在乎你怎麼看我，我也不曾在乎過你。」我們愛Coco Chanel，不只愛她的優雅，更愛她對世界的不屑一顧。真正的時尚，是有個人思想，是有生活堅持。在她生日這天，一起回顧 15 句Coco Chanel可可香奈兒態度語錄。
我不做時尚，我就是時尚。
Coco Chanel，20 世紀的影響力代表，Chanel 的創始者。（Gettyimages／ Evening Standard ）
Coco Chanel，20 世紀的影響力代表，Chanel 的創始者，也是優雅的代名詞。她的高訂時裝品牌 Chanel 在潮流中經典不敗。
她的感情世界精彩，一生未婚；她的設計影響世人，小黑裙與 No.5 香水至今不墜。在Coco Chanel眼中，女人需要解放，停止穿上只為滿足男人的束胸與緊身衣；女人要優雅且有個人思想，因為那是生活必須。
女人還要有顛覆世界的勇氣，去拒絕無聊到不行的老規矩：
當現代時裝之父 Paul Poiret 看見Coco Chanel的小黑裙，問她：「夫人，您做的黑色禮服，是要為誰哀悼？」
她抬頭：「為您，先生。」
在Coco Chanel生日這天，為你整理她的態度語錄。我們愛Coco Chanel，不只愛她的優雅品味，還愛她總是把日子活成了經典，她說女人啊，抬起頭，對這世界的老套陳腐不屑一顧吧。
把自己活得高傲精彩
你只活一次，盡可能讓人生過得精彩。
You live but once; you might as well be amusing.
我不在乎你怎麼看我，我也不曾在乎過你。
I don’t care what you think about me. I don’t think about you at all.
想要不被取代，永遠要活得不一樣。
In order to be irreplaceable, one must always be different.
永遠把自己打扮得像是要見你最討厭的敵人。
Dress like you are going to meet your worst enemy today.
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15句Coco Chanel態度語錄，告訴我們衣著永遠只是外殼，真正的時尚從個人思想而生，我們都應該去找到自己的生活態度過活。
【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：Coco Chanel 的人生哲學：別浪費時間做重複的事，我就是要戀愛和工作】