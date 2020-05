Met Gala｜戴妃都參加過！盤點「時裝界奧斯卡」25年來最經典時刻

今年的時尚奧斯卡-Met Gala「時‧間:時尚與歷時 (About Time: Fashion and Duration)」雖已延期至 2020 年 10 月,但今年為 Met Gala 25 週年,為了慶祝時尚最盛大之一夜,以下整理有史以來最優秀的 Met Ball 造型讓大家回味。

還記得凱特摩絲 Kate Moss首次參加 Met Gala 時那套極簡 Calvin Klein洋裝嗎?或 1996年成為全晚焦點的戴安娜王妃 Princess Diana?還是雪兒 Cher近乎全裸的 Bob Mackie 薄紗晚禮服?為了慶祝 Met Gala 具指標性的 25 週年,VOGUE帶你回顧有著「時尚奧斯卡」之稱、世界最強大的紅毯盛會Met Gala的經典時尚時刻。

▼▼按圖放大率先回顧24個經典造型,下文有更詳細解說▼▼

+ 20 + 19 + 18

1. 女神卡卡 Lady Gaga 的 Brandon Maxwell (2019)

女神卡卡 Lady Gaga 在 Met Gala 的亮相總是能轟動全場。為呼應當年「敢曝:時尚筆記(Camp: Notes on Fashion)」主題,這位流行巨星穿了一件巨大紫紅斗篷大衣(準確來說有 22.9 公尺),由老友與長期合作對象 Brandon Maxwell 設計。戲劇化橋段並不僅止於此。在整段紅地毯現場表演中,她的斗篷被解開,裡面是一件黑色無肩帶馬甲裙裝。接著再解開,展現出亮粉紅禮服。最後全身衣物褪盡,只剩下閃亮的胸罩與內褲。她在為當年盛會做準備時如此告訴 Vogue:「我知道自己本質上就有著敢曝靈魂。」

+ 2

2. 威爾斯王妃戴安娜 Diana, Princess of Wales 的 Dior (1996)

戴安娜王妃 Princess Diana 唯一一次出席 Met Gala就獻給1996年那場,當時她與查爾斯王子 Prince Charles 離婚的消息才公開了三個月。依據今日紅毯標準(以及 Met Ball 認可之「裸露禮服」現象),戴安娜王妃 Princess Diana 這次的造型可能會被錯誤解讀為過於端莊。但這件由時任創意總監 John Galliano 設計之 Dior 經典內衣禮服,代表著自由的嶄新時刻。1996 年當屆晚會慶祝的是 Christian Dior 之時尚遺產,而 Galliano 自然要親自護送威爾斯王妃 Princess of Wales 抵達大都會博物館現場。而她身上的首飾:七圈珍珠頸鏈,搭上巨大的藍寶石與鑽石耳環,亮眼地令人難以忽視。

3. 蕾哈娜 Rihanna 的郭培 Guo Pei (2015)

我們在這位巨星 2017 年的 Comme des Garçons 花瓣裙,與 2015 年來自中國高訂設計師郭培 Guo Pei 的「煎蛋」披風晚禮服間無法抉擇。但在純粹視覺衝擊層面(4.9 公尺裙擺),這件獨一無二的披風勝出。RiRi 在當晚盛會(可能還在整年度的所有造型)中脫穎而出,用重達 25 公斤,費時兩年製作之作品一舉華麗奪得當年「中國:鏡花水月 (China: Through the Looking Glass)」主題的切題冠軍。而兩人的合作也成為當代教科書典範,見證一位於自己國家外還沒沒無名的設計師,如何在五月的首個週一太陽下山前成為全球 Vogue 狂潮。

+ 2

4. 比利波特 Billy Porter 的 The Blonds (2019)

《艷放80 Pose》演員比利波特 Billy Porter 對驚艷全場的紅毯造型略知一二。這位百老匯老將的 Met Gala 發光時刻是向伊莉莎白泰勒 Elizabeth Taylor 之《埃及艷后 Cleopatra》致敬,坐在轎子上由六位打赤膊的壯漢抬進場。主力造型?The Blonds 訂製設計的「太陽神」緊身連衣褲,搭上 3 公尺的翅膀。

5. 碧安卡傑格 Bianca Jagger 的 Halston (1977)

當美國設計師 Halston 在 1966 年推出同名品牌時,撼動了巴黎時尚界。他的風格平易近人,散發不羈魅力,廣受一幫享樂至上的「Halstonettes」女孩追捧,其中也包含碧安卡傑格 Bianca Jagger。她也是 Halston 1977 年 Met Gala 的伴(主題為「浮華世界:藏寶庫 (Vanity Fair: A Treasure Trove)」),和紐約狂放下城幫與富裕上城階級在大都會博物館齊聚一堂。傑格 Jagger 穿了一件 Halston 繞頸金屬色洋裝,搭配同色披肩與抽繩晚宴包,渾身散發迪斯可風格。而會後趴只會有一種可能:一間名叫 Studio 54 的新俱樂部。

傑格 Jagger 穿了一件 Halston 繞頸金屬色洋裝,搭配同色披肩與抽繩晚宴包,渾身散發迪斯可風格。(Ron Galella/WireImage)

6. Cardi B 的 Thom Browne (2019)

Cardi B在為 Met Gala 紅毯做準備時告訴 Vogue:「我選擇 Thom Browne,因為他就是敢曝的定義。」當年造型?一件手工縫製的牛血紅晚禮服,加上 30,000 朵燒過並染色的裝飾羽毛,據說是 35 人團隊工作超過 2,000 個小時的成果。

7. 吹牛老爹 P. Diddy 與凱西 Cassie (2017)

Met Gala 有著引出非凡名人配對之傳統(記得 1999 年的 Donatella Versace 和麥特狄倫 Matt Dillon 嗎?),並能請來通常不那麼在意紅毯的著名情侶黨。2017 年,吹牛老爹 P. Diddy(尚恩庫姆斯 Sean Combs)並不想在閃光燈前狂擺姿勢,於是就斜躺在大都會博物館的階梯上,看著當時女友凱西溫圖拉 Cassie Ventura 展現 On Aura Tout Vu 分層禮服的魅力。結果他對傳統紅毯禮儀的無視,更增添了 Met Gala 之魔力。

8. 賈姬 Jackie Onassis 的 Valentino (1979)

時光回到 1979 年「哈布斯堡時代的時尚 (Fashions of the Hapsburg Era)」晚會,賈姬 Jackie Onassis 穿了一件黑色無肩帶 Valentino 絲質禮服,搭配同色披肩並選擇不戴項鍊,就算是今日的紅毯極簡主義者也會深感認同。而這種不張揚的風格並非一夜限定,更像是奠定她人生最終篇章(第二任丈夫—希臘船王亞里斯多德歐納西斯 Aristotle Onassis 去世後回到美國,於曼哈頓擔任書籍編輯)的美學基調。

時光回到 1979 年「哈布斯堡時代的時尚 (Fashions of the Hapsburg Era)」晚會,賈姬 Jackie Onassis 穿了一件黑色無肩帶 Valentino 絲質禮服,搭配同色披肩並選擇不戴項鍊,就算是今日的紅毯極簡主義者也會深感認同。(IG@mrsjohnfkennedy)

9. 娜歐蜜坎貝兒 Naomi Campbell 的 Versace (1995)

在 1995 年的前 Instagram 黑暗時代,2017 年 Met Gala 必備濾鏡 KiraKira 尚未成就 app 開發者眼中的丁點火花,娜歐蜜坎貝兒 Naomi Campbell 就穿了一件耀眼的水晶鑲嵌 Versace 柱狀禮服,足以閃瞎過於熱切的狗仔隊。這件由 Gianni Versace 設計的經典亮片奇觀和超模娜歐蜜 Naomi 是完美組合,後者就算 25 年過去,依舊有著越來越強大的影響力。

這件由 Gianni Versace 設計的經典亮片奇觀和超模娜歐蜜 Naomi 是完美組合,後者就算 25 年過去,依舊有著越來越強大的影響力。 (Ron Galella/WireImage)

10. 凱特摩絲 Kate Moss 和 Marc Jacobs (2009)

在 Met Gala 夢幻助攻員陣容裡,很少有人能超越 Marc Jacobs。這位設計師陪伴超級好朋友凱特摩絲 Kate Moss 參加 2009 年晚宴,讓她穿上自家亮面金屬色迷你裙與同色頭巾。(而搭配的訂製 YSL Tribute 高跟鞋則能加入「2000 年代最具威力鞋款」行列。)當年主題?「時尚謬思—名模 (The Model as Muse)」,對摩絲 Moss 來說是得心應手。

這位設計師陪伴超級好朋友凱特摩絲 Kate Moss 參加 2009 年晚宴,讓她穿上自家亮面金屬色迷你裙與同色頭巾。(Getty Image)

11. 凱蒂佩芮 Katy Perry 的 Moschino (2019)

如果要選出一位最會發揮 Met Gala 戲劇化(與詼諧)能量的設計師,那就非 Moschino 創意總監 Jeremy Scott 莫屬了。他為歌手好友凱蒂佩芮 Katy Perry 設計之敢曝造型是一套內建兩組電池的馬甲,可點亮身邊圍繞的水晶燈。 Scott 一本正經地對 Vogue 解釋:「有人去過沒有水晶燈的舞會嗎?!」

12. 麗芙泰勒 Liv Tyler 和 Stella McCartney (1999)

搖滾星二代麗芙泰勒 Liv Tyler 和 Stella McCartney 在 1999 年攜手屏棄紅毯規則,穿著同款訂製「搖滾貴族 (Rock Royalty)」T 恤現身。同時呼應著當年主題「搖滾風格 (Rock Style)」與她們的尊貴血統。而在今日可能還是會造成轟動的這招隨性搭配,也立馬推動了往後好幾季高街時尚 DIY 潮流(包含單肩設計)。

搖滾星二代麗芙泰勒 Liv Tyler 和 Stella McCartney 在 1999 年攜手屏棄紅毯規則,穿著同款訂製「搖滾貴族 (Rock Royalty)」T 恤現身。(GettyImage)

13. 凱莉 Kylie Jenner 與坎達爾珍娜 Kendall Jenner 的 Versace (2019)

社群媒體上最知名家族的兩位姐妹登上世界舞台時要穿什麼?她們準備了鮮豔色澤的 Versace 羽毛滾邊禮服。身旁還有 Travis Scott 陪伴的凱莉珍娜 Kylie Jenner 火力全開,用同色系薰衣草色假髮為全身紫畫龍點睛。姐妹兩人的撞色搭配也反映出她們在鏡頭外之個性。凱莉 Kylie 原本想說服坎達爾 Kendall 穿上與自己更搭的粉紅色,而不是橘色。凱莉 Kylie 告訴 Vogue:「我想叫她穿粉紅色... 但她說她不是粉紅女孩。」成果即為充滿個人色彩的展場女孩敢曝組合。

14. 莎拉潔西卡帕克 Sarah Jessica Parker 的 Oscar de la Renta (2014)

Met Gala 最佳造型回顧沒了這位《慾望城市 The Sex and the City》演員就不會完整。我們的最愛?2014 年那件向英裔美國高訂設計師 Charles James 致敬的拖地 Oscar de la Renta 禮服,氣場足以撐起凱莉布雷蕭 Carrie Bradshaw 的完美大結局。身為那屆共同主席,當晚對 de la Renta 與帕克 Parker 來說也是重要的一刻。這個造型是充滿愛意的耗時心血結晶,專為此晚會從零打造。你可能錯過的細節?裙子背後的格紋帶有鮮紅色刺繡 de la Renta 簽名,「封存」設計師與繆思間的永恆友誼。

2014 年那件向英裔美國高訂設計師 Charles James 致敬的拖地 Oscar de la Renta 禮服,氣場足以撐起凱莉布雷蕭 Carrie Bradshaw 的完美大結局。(IG@sjp_daily)

15. 雪兒 Cher 的 Bob Mackie (1974)

早在Kendall Jenner 穿上 La Perla 訂製裸露水晶裙的幾十年前,雪兒 Cher 就在第二屆 Met Ball 挑戰幾乎要妨礙風化的 Bob Mackie(她最愛之舞台裝設計師)訂製羽毛滾邊禮服。這位歌手的閃亮蜘蛛網造型催生了 Met Gala 之「裸露禮服」現象,並有著大批後起之秀仿效,包含Kim Kardashian West 2015 年的 Roberto Cavalli、碧昂絲傳奇性的 Givenchy by Riccardo Tisci 造型(也是 2015 年)、還有瑪丹娜 2016 年的丁字褲蕾絲裙(同為 Givenchy)。

雪兒 Cher 就在第二屆 Met Ball 挑戰幾乎要妨礙風化的 Bob Mackie(她最愛之舞台裝設計師)訂製羽毛滾邊禮服。這位歌手的閃亮蜘蛛網造型催生了 Met Gala 之「裸露禮服」現象,並有著大批後起之秀仿效。(IG@thepopgoddess)

16. Marc Jacobs 的 Comme des Garçons (2012)

時尚設計師 Marc Jacobs 在這份榜單上出現兩次,因為他在 2012 年的造型(Comme des Garçons 透視蕾絲裙內搭四角褲)需被永遠銘記、致敬、並在 Instagram 重複轉貼。此時刻彰顯了紅毯的視覺潮流基調(與廣義 dress code)已擺脫性別偏見。

時尚設計師 Marc Jacobs 在這份榜單上出現兩次,因為他在 2012 年的造型(Comme des Garçons 透視蕾絲裙內搭四角褲)需被永遠銘記、致敬、並在 Instagram 重複轉貼。(GettyImage)

17. 朴研美 Yeonmi Park 的 Alexis Mabille (2017)

除了洗手間自拍與秘密抽菸放風外,Met Gala 也是宣揚社運理念的時機,就如同 2017 年北韓難民與倡議者朴研美 Yeonmi Park 所示範的一樣。當年她是受 Airbnb 共同創辦人 Joe Gebbia 邀請,並選擇了鮮紅色的 Alexis Mabille 高訂禮服。朴研美 Yeonmi Park 在 2015 年用回憶錄《為了活下去:脫北女孩朴研美 In Order to Live: A North Korean Girl's Journey to Freedom》記載逃出家園之過程。而對 26 歲的她來說,穿上北韓政權代表色搶眼出席 Met Ball,是一次將人權議題注入流行文化領域的機會。

朴研美 Yeonmi Park 在 2015 年用回憶錄《為了活下去:脫北女孩朴研美 In Order to Live: A North Korean Girl's Journey to Freedom》記載逃出家園之過程。(GettyImage)

18. 碧昂絲 Beyoncé 的 Givenchy by Riccardo Tisci (2015)

不管碧昂絲 Beyoncé 走向何處,我們都會跟隨。而對這位巨星的前造型師 Ty Hunter 來說,2015 年的 Met Gala 就真的要隨侍在側。碧昂絲 Beyoncé 的珠寶鑲嵌 Givenchy by Riccardo Tisci 高訂禮服需要特別關照,Hunter 必須隨時(跪地)確保每張紅毯照中的禮服角度都完美無瑕。

+ 2

19. 麗珠 Lizzo 的 Marc Jacobs (2019)

麗珠 Lizzo 用一套奢靡羽毛造型搶盡 2019 年紅毯(與會後趴)光芒,且一定要提到的是她隔天繼續以同樣姿態趕飛機,用那件芭比粉紅拖地羽毛大衣搭配露腰毛衣,休閒褲和厚重墨鏡現身維珍航空 (Virgin Atlantic) 的頭等艙休息室。

20. 凱特摩絲 Kate Moss 的 Calvin Klein (1995)

這位超模的首場 Met Gala 已被列入時尚史。1995 年的晚會主題為「高級訂製 (Haute Couture)」,但她忠於自我風格選擇了直接簡潔的性感禮服。捨棄華麗、長裙襬、繁瑣元素;這件奶油色作品來自 Calvin Klein,不是很完美嗎?

這位超模的首場 Met Gala 已被列入時尚史。1995 年的晚會主題為「高級訂製 (Haute Couture)」,但她忠於自我風格選擇了直接簡潔的性感禮服。(GettyImage)

21. 貝拉哈蒂德 Bella Hadid 的 Alexander Wang (2017)

當你分分合合的伴侶帶著新歡出現在同一派對上時,該怎麼辦?學學貝拉哈蒂德 Bella Hadid。她在 2017 年 Met Gala穿了一件 Alexander Wang 超緊身連衣褲辣翻全場,還附贈狗仔隊最愛的大挖背。Wang 當時告訴 Vogue:「這個造型忠實展現了貝拉 Bella 的驚人身材。」說得沒錯。

22. 莎拉保羅森 Sarah Paulson 與瑪丹娜 Madonna (2017)

有時就算是名人也會被偶像電暈,就像演員莎拉保羅森 Sarah Paulson 那樣。她在 2017 年的 Met Gala 把過時紅毯規則拋到一旁,對瑪丹娜 Madonna 和那件廣受批評的 Moschino 迷彩禮服展開粉絲攻勢。

23. 肯伊威斯特 Kanye West 和金卡戴珊 Kim Kardashian West (2016)

如果肯伊威斯特 Kanye West 想要(挑起爭議地)穿著破爛淺藍 Fear Of God 牛仔褲與同色隱形眼鏡參加 Met Gala,沒有人能阻止他。就算 dress code 是「科技感全套禮服」也一樣。肯伊 Kanye 的閃亮夾克?Balmain。金 Kim 的閃亮禮服?也是 Balmain。而 2016 年的主題?「手作工藝與機器 Manus x Machina」。但這位超級巨星並不是唯一將丹寧穿上 Met Gala 紅毯的角色。A$AP Rocky 就於 2017 年穿了全套 Calvin Klein 丹寧,並獲得時尚界廣泛好評。

24. 露琵塔尼詠歐 Lupita Nyong’o 的 Prada (2014)

羽毛滾邊是 Met Ball 時尚語彙中的長期班底(茱莉安摩爾 Julianne Moore、瑞塔歐拉 Rita Ora、克絲汀鄧斯特 Kirsten Dunst 和布蕾克萊芙莉 Blake Lively 都曾在晚會紅毯上穿過毛茸茸的雞尾酒小禮服),但露琵塔尼詠歐 Lupita Nyong’o 在 2014 年「查爾斯詹姆斯:超越時尚 (Charles James: Beyond Fashion)」主題紅毯上的那件 Prada 訂製禮服脫穎而出。由造型師 Micaela Erlanger 選擇的這件作品,融合了鳥類般的戲劇感與 20 年代摩登女郎風情;翡翠綠薄紗飾以水晶,並搭配同色鞋子及髮帶。尼詠歐 Nyong’o 用 Vogue 封面女星的沈著氣勢與簡約襯底迷你裙撐起整個造型。

延伸閱讀:

關於Met Gala 2020年,從晚會主持人到最重要的主題「時‧間:時尚與歷時」一次了解

原來真有「時尚醫生」這個職業!一窺Met Gala紐約大都會藝術博物館服裝學院時尚實驗室

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載,原標題:打黛安娜王妃竟然參加過!盤點Met Gala 25年來最經典、傳奇時刻】