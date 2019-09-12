【Proenza Schouler】聯乘Birkenstock　造就80年代City Girl風格

據《紐約時報》所稱，Jack McCollough與Lazaro Hernandez作為Proenza Schouler背後的活力雙人組，同時代表著美國時裝界的精英。 今年SS20系列，倆人從巴黎回歸紐約時裝周，原來經已過去一年。 該品牌更是紐約時裝周重頭戲之一，當中模特兒手持Birkenstock，腳踏Proenza Schouler，隨時隨地輕鬆轉Look的造型，引來熱話。

Proenza Schouler SS20（Proenza Schouler）

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Proenza Schouler設計師Jack McCollough與Lazaro Hernandez（WWD）

設計師Jack McCollough與Lazaro Hernandez，他們證明了倆人組合比一個人更好，創造出一個具有都市美學的Cult Brand，結合精湛工藝與年輕活力，發展成為當今最有成就的紐約品牌之一。雙人組從2002年亮相以來，Proenza Schouler獲得極大回響，投資者更為私募股權公司Castanea Partners。當年倆人在帕森設計學院（Parsons School of Design）讀書時相遇，並在畢業作品帶來首個Proenza Schouler系列，更得到Barneys New York推出市場。2004年榮獲首屆CFDA Vogue時尚基金；2007年則贏得CFDA年度女裝設計師獎，事業一帆風順。

2017年，Proenza Schouler宣布將自家品牌帶到巴黎，的確碎了紐約時尚界的心，皆因Proenza Schouler、Thom Browne、Rodarte等美國品牌，都在當時轉戰巴黎時裝周，再者加上Proenza Schouler與紐約關係密切，當地時裝周失去了這品牌，絕對是一大打擊。幸好，Proenza Schouler於2018年9月宣布正式回歸紐約時裝周，更表示這是一個有趣的旅程，紐約永遠是他們的家，但巴黎卻是一個絕佳的機會，向不同類型的觀眾展示品牌特質。

Proenza Schouler x Birkenstock（WWD） 當然今年度Proenza Schouler SS20，也備受業界矚目。9月初時，Birkenstock與Proenza Schouler宣佈展開聯乘系列，將品牌風格帶至經典涼鞋之上，並採用魔術貼，與黑白銀為主調，更出現在SS20時裝騷中。



由於Jack McCollough說過，Proenza Schouler所定位的女性，絕對不會是一成不變，因此舒適涼鞋也是今場騷的賣點之一，看見模特兒先後拿著Birkenstock聯乘鞋款，猶如選擇就在自己手中，同一個造型，都市女性也可以穿上Birkenstock或是Proenza Schouler。

Proenza Schouler SS20（Proenza Schouler） 回顧是次系列，整體服飾帶有80年代風格，強調肩線與高腰設計比例亦頗高，設計師表示是從辦公室女性身上，獲取大部分靈感，再者運用寬鬆與不對稱剪裁設計，如皺摺連身裙、超大腰帶與大翻領細節、金色大耳環、涼鞋配上黑白襪子等造型，都是設計師為SS20設想的女性風格。 尋求更多變化乃是紐約時裝周的特色，而Proenza Schouler今次系列亦不缺乏，同樣證明自己是不容錯過的品牌之一。

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