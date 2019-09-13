【Astier de Villatte】kapok推崇的陶瓷品牌　文青必備生活家品

象徵完美無瑕的瓷器，因其精緻絕美被供奉成神級藝術品，Mary Katrantzou和Dolce & Gabbana等時裝設計師，亦以瓷器作為靈感，設計出美不勝收的時裝作品。其實瓷器的線條並非自古以來都均勻圓滑，初時因為人手製作的瓷器每件都會有落差，總不能與機械製品的完美程度媲美。 這種古雅手作的缺憾美卻吸引了巴黎陶藝品牌Astier de Villatte的兩位創辦人，以傳統的雕塑技法，製作出大大小小的藝術瓷器。

手工陶瓷是Astier de Villatte的成名作。（攝影：鄭子峰）

在藝術風氣盛行的巴黎，同樣出身自法國美術學院（Ecole des Beaux Arts）的Benoit Astier de Villatte及Ivan Pericoli，自小就深深受古舊瓷器所吸引，志趣相投之下，一同於1996年成立品牌Astier de Villatte。營運模式乃是向18世紀巴黎陶瓷製作坊（Parisian ceramic studios）取經，一切回歸基本，並堅持以人手製作陶瓷作品，亦令手工陶瓷成為品牌的成名作。

Astier de Villatte創辦人Benoit Astier de Villatte及Ivan Pericoli。（Ayumi Shino）

既然以手工陶瓷為成名作，陶藝師自然便是品牌裏最重要的資產，每件作品由搓捏、倒模、燒製、上釉都會由同一位工匠獨力完成，因應個人獨特的製作手法和工作習慣，使到哪怕是同一款模具成品，亦會有着獨一無二的差異，所以在瓷器的底部除了印有品牌縮寫「A」和「V」標記，亦會畫有陶藝師的字母簽名。因此，工作室內約20多位陶藝師，都各有忠實支持者，部份顧客會到店內翻開每件瓷器，只為收藏指定陶藝師的作品，從而培育出不少瘋狂收藏家，定期到店內尋找心儀陶藝師杯子、碗碟、香枝座等生活用品，既是美觀，也是實用耐用。

心型HKD$490、藍色蝴蝶HKD$630、戒指HKD$630。（攝影：鄭子峰）

雖然製作過程中每一個步驟都十分重要，亦會影響成品的外觀和耐用性，但當中絕不能不提上釉的步驟，這個步驟能達至畫龍點睛的功效，亦能突出成品的「不完美」。在黑陶泥的印模燒製完成後，會使用白色釉彩 （White Enamel Paint）上色，此時在製作過程中因陶土透氣而出現的小孔和裁切時批邊的割口，都會在上釉後一一呈現。

都會在上釉後一一呈現成品的「不完美」。（攝影：鄭子峰）

凹凸不平的地方會隱約看到底色，這些自然的造工痕跡加強了瓷器的簡樸氣質，亦令每一件作品變得與眾不同。而白色釉彩的家品，在經過長年累月的使用之後，又會經其他物品如食物、飲料的長期接觸，而將其他顏色侵蝕其中，使純白的瓷器，增添了歲月優美的色彩。

本地選物店kapok是香港首個引入Astier de Villatte的店舖，而Astier de Villatte的首間香港授權店亦伴隨kapok的九龍旗艦店於K11 Musea開幕，店舖設計特地參照品牌巴黎16 Rue de Tournon專門店的設計製作。不單陳列擺設依足巴黎店的設計，店舖門框亦是依照19世紀法國小店情懷，把巴黎專門店原汁原味搬到香港的最新地標，品牌亦會定期與香港店跟進陳列擺設，可謂極度用心。

不單陳列擺設依足巴黎店的設計，店舖門框亦是依照19世紀法國小店情懷，把巴黎專門店原汁原味搬到香港的最新地標。（攝影：鄭子峰）

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