【3D插畫】河馬大象都手機上癮？超療癒肥動物　完美複製人類日常

夏天已接近尾聲，在一天比一天炎熱的夏日裡，各位是不是寧願躲在家吹冷氣、看電視也不想出門呢？

插畫家趙國棟利用「Pixologic ZBrush」的 3D 建模軟體，創作了一系列「懶東西」療癒作品，裡頭的小動物除了樣貌可愛外，每種動物身上的顏色、紋理以及毛髮等細節都處理得相當精緻（IG@guodong__z）

攤在沙發上看看電視、滑滑手機平板，或許是不少人在暑假期間最常出現的行程之一吧（笑），而來自中國北京的插畫家趙國棟便以宅在家的情境作為題材，創造出了一系列你我都有共鳴的療癒「懶東西」動物們，這些攤在懶骨頭上的小動物們就是我們平常宅在家的樣子呀！

插畫家趙國棟利用「Pixologic ZBrush」的 3D 建模軟體，創作了一系列「懶東西」療癒作品，裡頭的小動物除了樣貌可愛外，每種動物身上的顏色、紋理以及毛髮等細節都處理得相當精緻，看起來就像實體一樣，搭編一開始還以為這些小動物是實體的小公仔呢！

+ 2

插畫家趙國棟也另外創作了把背景拉到小動物原本棲息地的系列，北極熊和海獅在極地一起用手機看影片；大熊貓帶著小熊貓在竹林裡打電動；而小豬竟然是在屠宰場，同伴們就掛在後面，小豬依然故我的手機成癮！

+ 4 + 3 + 2

Dappei 結語： 插畫家趙國棟筆下的小動物們，看起來真的跟實體非常相似，而且 3D 建模軟體繪製出的動物模樣，感覺也很適合拿來做成扭蛋公仔呀！每一個都懶洋洋的攤在懶骨頭上，仿人類的日常真的相當討喜！

延伸閱讀：

全部都想整套帶回家！超可愛的日本動物系列扭蛋，不只戽斗、爆牙還會一起上廁所！

前方有巨貓！俄羅斯藝術家創造出的「貓咪巨大化」世界，巨大萌臉讓貓奴們集體淪陷！

原文：這就是你的日常吧！不想動的「懶懶動物」們，只想宅在家追劇、滑手機、打電動啦！​

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。