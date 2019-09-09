【多圖】筋肉人插畫師用啞鈴筆繪畫　超逼真食物畫如何分辨真假？

畫家給人的印象總是斯文秀氣，跟硬繃繃的啞鈴總是沾不上邊，想不到日本有位大隻佬畫家齊藤幸延，雖然擁有健碩肌肉，卻能繪畫出超逼真的食物畫，他更透露他的繪畫秘密，竟然跟一身肌肉有關，下文為大家帶來這一位肌肉系畫家。

肉片真的一樣，連芝麻都粒粒見到，竟然只是畫作。（齊藤幸延IG圖片）

究竟係畫定相片，每次都要考驗網民眼力。（齊藤幸延IG圖片）

齊藤幸延表示筋力等於畫力，做gym多過練畫。（齊藤幸延IG圖片）

日本畫家齊藤幸延不時在Instagram上載他的新作品，大多數以食物為題材，但每次都會引來網民爭論，究竟該幅作品是畫作還是相片，百分百考驗網民眼力。齊藤還有一個特別地方，就是他的外形突破傳統，竟然是爆肌筋肉人，讓人難以想像細膩逼真的畫作，竟然出自他的手筆，近日他接受電視節目訪問，自爆作品逼真的秘密，更有「筋力等於畫力」的理論，總對是出人意表。

超逼真食物畫逐格睇：

+ 11 + 10 + 9

齊藤幸延在節目中表示他的作品，並非單純坐在電腦前完成，而是每日要進行肌肉訓練，學識控制肌肉，才能有效畫出逼真作品，所以他經常做GYM，變成現在的大隻佬模樣，而且由於齊藤的繪畫手速太快，所以他特別打造了啞鈴畫筆，能夠調節重量，由7.5kg至10kg不等，讓他能維持正常人的手速，到了收放自如的境界，他的食物畫才能畫得幾可亂真，要分辨到真假，只能靠齊藤留下的簽名。

不止啞鈴畫筆，仲有啞鈴毛筆。（齊藤幸延IG圖片）