【Supreme】向The Velvet Underground致敬　紐約Cult界的真至尊

時裝、音樂、藝術等元素早已混為一體，並互相影響和吸引。 以Supreme為例，由街頭文化起家，然後再作伸延，透過跟不同文化交流和聯乘，推出服飾產品向經典致敬。 最新合作對象是Supreme紐約前輩The Velvet Underground，而這次可謂遲來的聯乘。

Supreme除了Box Logo設計深入民心外，名人身穿Box Tee的Photo Print也是經典，過往曾出現的人物，由拳王泰臣（Mike Tyson）、名模Kate Moss，甚至《芝麻街》青蛙角色Kermit The Frog，不過對Supreme來說，音樂始終佔了品牌基因的很大部份，所以不少樂隊音樂人曾成為這Photo Print系列的主角，如Country Rock的Neil Young、Britpop的Morrissey、Pop的lady Gaga等，還有Supreme的紐約同鄉大前輩Lou Reed，這位紐約Cult Figure其實跟Supreme的風格和精神，可謂這麼遠那麼近。

時光倒流到2009年，The Velvet Underground主音兼結他手Lou Reed跟Supreme合作推出Photo Print Tee，當年還壯健的Lou Reed仍留有招牌式攣髮和墨鏡，歲月所帶來的滄桑味讓他更顯Rock味。Lou Reed已於2013年離世，是跟Photo Print Tee相隔十年後，Supreme終於跟紐約Cult文化鼻祖The Velvet Underground進行聯乘，可謂珊珊來遲。

2009年，Lou Reed已經與Supreme合作推出Photo Print Tee。（cultureposters）

Supreme × The Velvet Underground。（Supreme）

是次聯乘所選用的，並不是The Velvet Underground最廣為人知的《The Velvet Underground & Nico》香蕉封面設計，雖然這由Pop Art大師Andy Warhol操刀的設計知名度最高，但版權費肯定不菲，而且Uniqlo也曾用作UT設計上，如此大路未必切合Supreme作風，於是現在我們見到的是The Velvet Underground第四張專集《Loaded》的封面。不過，即使不見《The Velvet Underground & Nico》招牌香蕉，碟內歌單仍和內頁照片仍出現於是次系列中；至於《Loaded》中由Stanislaw Zagorski繪畫的紐約時代廣場附近火車站隧道的畫作，也是很紐約的味道。

Andy Warhol為樂隊設計的《The Velvet Underground & Nico》專輯封面，撕開外皮後會呈現香蕉果肉的圖像，配合樂隊歌曲對性慾的依戀意味。（fs-package）

Supreme × The Velvet Underground。（Supreme）

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+ 10 + 9 + 8

紐約是貫穿The Velvet Underground和Supreme的共通點，兩者來自不同年代，但卻同是這大都會的Cult界神話。The Velvet Underground初出道時得到Andy Warhol提攜，並找來德國模特兒Nico加入，但《The Velvet Underground & Nico》當時銷量慘淡，但碟內迷幻曲風與探討藥物、性愛等禁忌，卻是極之前衛，日後卻成了音樂歷史上重要經典。Supreme亦是同一路徑，由最初只是街頭滑板品牌，到現在成為每星期推出新品都引來排隊潮，又透過各種聯乘牽起話題，當中一些經典聯乘和單品，甚至登上拍賣會。由非主流到成為經典，The Velvet Underground和Supreme都是紐約Cult文化不可或缺的代表，兩者聯季無疑是理所當然。