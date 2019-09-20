【Airbnb】入住《唐頓莊園》英式古堡？時光倒流到百年前貴族世界

為了慶祝《唐頓莊園》（Downton Abbey）電影版即將上映，劇中的海克利爾城堡（Highclere Castle），將於Airbnb開放預約入住，讓粉絲們體驗一次畢生難忘的住宿經歷。

《唐頓莊園》深受歡迎，更由電視拍到電影。（電視劇海報）

海克利爾城堡女主人Lady Carnarvon（Airbnb）

《唐頓莊園》（Downton Abbey）於2010年首度亮相，該劇集一度風靡全球，其後六季亦非常受歡迎，直至2015年圓滿劃上句號，到了2018年更宣佈開拍電影版本。《唐頓莊園》故事主要圍繞在貴族與僕人們之間的生活，並把時間設定於1912年至1925年間，故事內一切都是發生在虛構的唐頓莊園之中。

劇中那唐頓莊園大城堡，於現實世界中是位於英國漢普郡的海克利爾城堡，由Lady Carnarvon持有，自1679年已經成為Carnarvon家族的大宅，更保留了17世紀的建築設計，它佔地10萬平方英尺，共有300間房間。是次城堡女主人與Airbnb合作，並開放給兩位幸運住客，於2019年11月26日入住一晚，費用總額為150英鎊（約港幣$1,450），其申請人需要在預訂時需表現對《唐頓莊園》的熱愛，來證明自己是真正的粉絲。

位於英國漢普郡海克利爾城堡（Airbnb）

點擊下圖看更多《唐頓莊園》城堡的住宿環境：

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假若有幸被選中的兩位住客，不但可參觀城堡與庭園，還能享受奢華的英式晚餐，並與Carnarvon夫婦進行交流，同時入住一間配備浴室的睡房，親身體驗《唐頓莊園》家族的生活，享受貴族般的待遇，置身於劇中的經典場景，更會收到來自Carnarvon夫婦準備的特別禮物。

不過要注意的地方是，該城堡裡擁有9隻可愛的小狗，而且在享用晚餐時，參與者亦必須穿上禮服進食，更沒有Wi-Fi及電視提供。作為《唐頓莊園》的粉絲，記得要把握機會申請入住，Airbnb於2019年10月1日晚上7時開放預約，一但被選中，就有機會像劇中主人翁生活一天。