特朗普出避孕工具？侵侵頭像設計Trumpcare望能改善節育問題

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節育是美國的熱門話題，不但推廣市民採用宮內節育器（IUD）來避孕，現在更推出Trumpcare宮內節育器，以其創新設計徹底改善節育問題。

Trumpcare宮內節育器（網上圖片）

美國總統特朗普（網上圖片）

美國食品和藥物管理局（FDA）已批准，Purdue Pharma與美國政府合作設計Trumpcare宮內節育器，它是一種插入子宮的裝置，由白色T形塑膠所製成，具備金屬線圈，可對精子和卵子產生毒性反應，從而防止植入。另外，該設計也是一種藝術裝置，以特朗普造型與噘起嘴唇的細節為主，再加上兩個小手延伸，來提高額外的穩定性，並改善子宮內的安全，同時設計更獲得專利。

Trumpcare宮內節育器具備金屬線圈，可對精子和卵子產生毒性反應，從而防止植入。（網上圖片）

與其他宮內節育器一樣，該設備旨在提供預防懷孕，而使用者亦無需每天服用避孕藥，它有效期長達10年，也可以隨時拿出來。  Trumpcare宮內節育器還聲稱，只要插入設備後，即使在性交過程，用戶也感覺不到它的存在。

由於超過一半的懷孕是不合時宜的，所以美國政府與非營利組織，同在促進宮內節育器的使用，使人們了解節育措施和計劃生育的概念。預計Trumpcare宮內節育器，將在未來幾年內增加銷售量，根據2018年全球宮內節育器市場，價值已達到38.3億美元，預計到2024年市場價值將達至47.4億美元。

新項目為響應特朗普這位備受爭議的美國總統，而設計出極為諷刺的Trumpcare宮內節育器，目的主要是強調在美國獲得負擔得起的節育機會，其售價約為20萬美元，但僅限於擁有健康保險的人士。此外，如要參加自費計劃的話，費用則從10萬美元起，而美國標準宮內節育器費，其實只是從幾美元到約1,000美元不等。

也許憑藉這個創意設計，使人們能夠加深對宮內節育器的認識。

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