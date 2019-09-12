Patagonia控告Amazon賣家　扮授權亂加價　混淆消費者跌了良心？

Patagonia除了為消費者提供高品質戶外服飾，還積極大肆宣揚環保理念，讓顧客買得安心。 不過，近日Patagonia控告Amazon賣家，指被告採用不同手段假扮授權經銷商，讓消費者產生混淆。

Patagonia控告Amazon賣家（Patagonia）

雖然轉售真品產品，通常情況下都是合法的。不過，多年來Patagonia以良心服飾而聞名，今次對Amazon第三方賣家Kimberly McHugh提出指控，指她所擁有的My Litter Corner網店，被認為屬灰色區域的供應商。另外，該網店源於回購大量品牌商品進行轉售，並沒有遵循品牌的嚴格政策，再者轉售價格更高於市面定價，就如男裝Nano Puff外套，目前在Patagonia網站上售價為199美元（約$1,558港元），而My Little Corner則以272美元（約$2,129港元）發售，Patagonia擔心這些行為會驅使混淆消費者對品牌的印象。

Patagonia為消費者提供高品質戶外服飾（Facebook@patagonia）

再者，My Litter Corner和Amazon都不是Patagonia的授權經銷商，也沒有得到品牌的同意銷售一系列產品，而My Little Corner與Patagonia更沒有合同，因此網店可以隨時更改產品價格。該控訴還說明Kimberly正在採用某幾種策略，將My Little Corner假扮成授權經銷商，例如使用Patagonia產品照片與品牌形象，以及維持每種款式大量庫存等。

Patagonia更表示，這種假扮行為會讓消費者相信該網店就是品牌的授權經銷商。而且品牌亦對其他Amazon上銷售的產品，也特別不滿意，即使是真品，但這些網站所提供的，實際上卻與Patagonia所代表的服務、理念與產品體驗，卻是存在差異。

Patagonia積極宣揚環保理念，使顧客買得安心。（Patagonia）

根據The Fashion Law指出，Amazon是一個灰色區域的零售平台，允許像My Little Corner這樣的經銷商存在。不過，基於Patagonia是環保品牌，並不鼓吹消費者過度消費，所以亦不希望其他商人能積極地「回收」產品，所以品牌將通過商標侵權、不正當競爭、侵犯版權等多種控告，正在尋求法律幫助，來阻止Kimberly McHugh這種誤導行為，以及一系列賠償。