要了解COMME des GARÇONS新季主題　就必須認識小說《Orlando》

繼6月男裝COMME des GARÇONS Homme Plus SS20（第一幕）之後，川久保玲再一次於女裝主線COMME des GARÇONS（第二幕）之中，以小說、電影兼歌劇《Orlando》作為主題……

COMME des GARÇONS RTW SS20。（Getty Images）

《Orlando》本源為英國作家Virginia Woolf於1928年出版的小說。（Goodreads）

或許尚有人未了解《Orlando》是甚麼，或者川久保玲為何如此沉迷這個《Orlando》，現在一於重新解說一次（或者自行Google），《Orlando》本源為英國作家Virginia Woolf於1928年出版的神幻小說，以伊利沙伯一世時代為起始，講述到1928年的現代，故事中年輕貴族奧蘭朵，本來是一位男兒身，經歷了數百年的變遷，最終由男性變化成女人，變化過程中沒有哀痛苦難，卻十分輕鬆愉快。故事精彩怪誕之餘，背後亦有打破性別規範的意義，簡言之就承如文化研究工作者戴綺蓮所言：「即認為性別只是一種表演，例如變裝，根本沒有本體存在、沒有本質」，所謂男女之別，只是人類發明的一種純粹的思想限制觀念，本質之上，男女根本沒有分別。

Virginia Woolf。（Goodreads）

Sally Potter於1992年更將小說改編成電影，找來Tilda Swinton飾演奧蘭朵。

如斯前衞思想，放諸在今日就值得深思，在Virginia Woolf生處的1928卻引起繫連軒然大波，衞道之士紛紛抨擊《Orlando》是傷風敗德之作，足證天才往往被活在當下的主流社會所曲解、所排斥的痛苦宿命。幸好延至近代，《Orlando》的文藝與思想價值，漸漸受到高度重視，Sally Potter於1992年更將小說改編成電影，找來Tilda Swinton飾演奧蘭朵，邀請知名Drag Queen，Quentin Crisp飾演女王伊利沙伯一世，華衣禮服讓人拍案叫絕之餘，也帶來雌雄同體的視覺震撼，成為Cult Movie中的不朽經典。

Olga Neuwirth。（kairos）

而出現電影版本的同時，《Orlando》的歌劇版本同樣叫人眼界大開，也多次被人重新演繹，來到2019年12月8日，奧地利女作曲家Olga Neuwirth更將會把《Orlando》歌劇帶到表演殿堂Vienna State Opera之中演奏，作為史上首位能夠於Vienna State Opera表演的女作曲家，Olga Neuwirth當然不會怠慢，專誠找來川久保玲主理今次《Orlando》歌劇內的所有戲服。

表演殿堂Vienna State Opera。（Wiener_Staatsoper）

《Orlando》以前的歌劇版本。（InReviewParisOrlandohd）

川久保玲也對這份工作項目極度認真，專誠走訪到維也納歌劇院的檔案館之中，花上長時間參閱25萬多種服裝的設計細節，並以此為基調，設計出Act I至Act III三幕服飾（這是參考《Orlando》歌劇版本來就有三幕所致，第一幕是為6月男裝COMME des GARÇONS Homme Plus SS20，第二幕則是今次的COMME des GARÇONS RTW SS20，而最終章第三幕，正是屆時Olga Neuwirth主理的《Orlando》歌劇表演台上，一眾演員所穿著的戲服。

COMME des GARÇONS RTW SS20。（Getty Images）

+ 5 + 4 + 3

終極版第三幕仍然是一個迷樣，第二章RTW SS20卻早已令人著迷，系列設計高度展現出《Orlando》故事軸橫跨數百年的時間多樣化，服飾剪裁靈空誇張，高度表現出伊利沙伯、愛德華時期和維多利亞時期等，多個大英帝國最為輝煌的時代局面，因此前半段衣服金碧輝煌，璀璨搶目，當中令人眼花繚亂的多重圖案拼接極為注目，尤以3-D Floral Embroideries最為精彩，配搭無肩帶晚禮服，既斯文又狂亂，亦是不男不女似的，甚有《Orlando》之氛圍。

黑色少有地成為《Orlando》相關題材主用色。（Getty Images）

雖然在《Orlando》的故事時代裏，黑色一向被社會視為不吉祥的物事，黑白Monotone的造型更是少之又少，但川久保玲正是如此一個不理世俗傳統的鬼才，哪怕是以《Orlando》作主題也好，卻仍然將COMME des GARÇONS自成一派的黑、白時裝，全面灌注到Runway Show的尾段設計之上，務必以COMME des GARÇONS的眼光和哲學，去改變返《Orlando》的主題風格，誰說從事設計者每當尋找設計靈感之時，就一定要被靈感本身牽著鼻子走，一個出色的時裝設計師，其實每每能夠對靈感進行「反擊」，反客為主！