【The North Face】FUTURELIGHT再現　時尚機能設計全力保護自己

貴為戶外服飾市場的大哥大，The North Face幾乎每年都有叫人興奮的項目誕生，不止是各式各樣炒上天價的聯乘系列，種種意想不到的科技專利技術，才是一個Outdoor友對之於The North Face的最大亮點，而環顧2019年，這個經典品牌的最矚目發明，當然首推FUTURELIGHT物料。 而以FUTURELIGHT作為主打的最新服飾，亦終於再次在今個秋天強勢登場。

FUTURELIGHT是The North Face用了三年時間去開發的技術。（twitter.com）

The North Face內部細分為Summit、Steep和Flight三個細系列。（The North Face）

FUTURELIGHT可是The North Face本年度最為重視的專利發明技術，歷時3年有多的研究，千辛萬苦之下才於今年1月隆重登場，它可是一種具可持續性效能的高科技物技，以創新的納米紡絲技術Nanospinning Technology製成，不但集一流防水與透氣性能於一身，也具備輕巧的舒適性，更重要是傳統服裝製作史上，雖然向來不缺具有防水和透氣功能的衣服，卻往往只能夠應用在以聚酯纖維Polyester、尼龍Nylon或彈性纖維Spandex等人造纖維之上，完全擺脫不了機能性行先的意味。

全新FUTURELIGHT羽絨。（The North Face）

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然而隨着FUTURELIGHT物料的誕生，基於它超微細的納米構造結構，使到許多人造纖維以外的服飾，都能夠注入防水和透氣性能於其中，卻依然舒適，一切就承如The NorthFace Mountain Sports全球總經理Scott Mellin早前所說的一樣，現在不單止是T-shirt、Parka、帳篷和手套，即便是一件古典不過的毛衣或者牛仔褸，也得以加入了許多從前唯傳統Outdoor服飾才擁有到的機能性了。

早前推出以FUTURELIGHT物料打造的帳篷。（The North Face）

當年與Supreme合作的Collaboration工人褲。（The North Face）

因此，縱然全新推出的AW19 The North Face FUTURELIGHT系列沒有毛衣或者牛仔褸等作品推出，卻依舊有着驚喜處，最吸引者正是生產了多款Overall工人褲單品，平常The North Face推出Overall經已是不常見，從潮流的角度看，基本上就只有曾在與Supreme合作的Collaboration之中，大規模地出產過，現在結合FUTURELIGHT物料技術之餘，更一次過推出黃、紅、黑以至是迷彩版本，結上Mountain Parka、Down Jacket、雪褲和手套等常規產品，今個秋冬季的The North Face，實在令人期待。