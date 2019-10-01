【攝衫】Balenciaga到Lemaire　80年代最愛攝衫的是Ralph Lauren

攝衫，可能仍有不少人認為是很宅，很毒。 不過看過各時裝周SS20設計後，相信大家一定會大為改觀，攝也可以是很有型的事情。 為迎接這新潮流，全民皆「攝」。

俄羅斯設計師Gosha Rubchinskiy是攝衫浪潮重要推手，在其品牌造型中「攝」是常態。（Gosha Rubchinskiy）

對於高級時裝來說，攝衫可能不是大突破，畢竟很多傳統設計，本是為禮儀而來，把恤衫攝入西裝內是約定俗成，學生或辦公室工作的人不攝好衫的話，等同犯了天條般嚴重。近年，Hi End與Street的界線已打破，所以街頭服也對攝衫產生興趣，甚至將之發揚光大，其中不可不提俄羅斯設計師Gosha Rubchinskiy，不論是個人品牌，還是跟adidas、Kappa等運動品牌的聯乘，同是以Loose Fit造型出現，他更大膽地將攝衫風格帶到這類Streetwear中，將人們既有「攝運動衫就是毒男」的印象完全推倒，形成一種破格又自我的Cult味，後來Gosha Rubchinskiy跟Burberry的聯名合作，他再施展攝衫魔法，將Hi-Street推向另一新層次。

Thom Browne SS20有「攝」（Getty Images）

來到SS20時裝周在Prada、Dries Van Noten、Thom Browne等新系列中，攝衫仍舊是「指定動作」，不過其他品牌亦迎來「攝」的潮流，Margaret Howell的Normcore風配合攝衫造型，就如將Classic-Pop調子配上新式電子音效點綴般，充滿小趣味；至於因Uniqlo U設計工作而廣為大眾認識的Lemaire，「攝」也是其設計重要精神價值，所以啡色tone-on-tone下，形成獨有的優雅簡約感。自從Demna Gvasalia入主Balenciaga後，就一直「毒」不身，很多創作元素都是將宅文化借題發揮，而SS20系列繼續看到近似風格，除了西裝、Bomber等oversized外套會攝衫外，台上一個個黑衣人也是攝衫狂徒，超貼身剪裁有如second skin般。

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+ 6 + 5 + 4

其實，「攝」在時裝界不是新鮮事，設計師Ralph Lauren可謂這方面的佼佼者，他自己早已身體力行，不時以攝衫形象示人，而在80、90年代的Polo Ralph Lauren平面廣告中，也有很多攝衫造型的硬照，由恤衫、T-Shirt，以至毛衣，全部都攝入褲頭內，當中有些layering效果更是歷久常新，換到現今世代，這種relaxed fit的配搭同樣耀眼。

昔日Polo Ralph Lauren平面廣告的攝衫造型。（Polo Ralph Lauren）

另一方面，攝衫之所以能復興，除了有賴一眾品牌推助瀾外，前《Popeye》造型師長谷川昭雄也應記一功，在他主理雜誌內時裝造型的年代，由Stone Island、Wtaps到Ralph Lauren、Prada等不同類型品牌，他都妙手用「攝」來懾服時裝人，「攝」也成為City Boy重要元素。

經歷歲月洗禮，「攝」至今仍然屹立不倒，分別在於攝得型還是攝得土。