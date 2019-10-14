【UNIQLO】從POPEYE到LifeWear　專訪木下孝浩延續City Boy精神

自從去年總編輯木下孝浩離開《POPEYE》，已經有陣子沒有聽到木下孝浩的消息，也在大家心裡留下 “為什麼離開雜誌圈轉而投身品牌” 的疑問。終於，在上個月UNIQLO宣布推出紙本雜誌《LifeWear》同時也帶來木下孝浩身兼總編的消息。

鮮少在公開場合露臉的木下孝浩，這次因為《LifeWear》中文版的發行，特別來台灣分享編輯的過程與心得。（Keedan授權使用）

對於編輯工作者來說，木下孝浩如同表率，是許多編輯或讀者景仰的大師，堅持老派作法、甚至聽說沒有手機的他，沒有使用SNS，我們只能透過網路過往的零散訪談資料拼湊關於木下孝浩這個人。鮮少在公開場合露臉的木下孝浩，這次因為《LifeWear》中文版的發行，特別來台灣分享編輯的過程與心得。相信看過《LifeWear》都會感受到一股熟悉的木下風格，對這本像是型錄又很不型錄的雜誌留下深刻的印象，而接下來木下孝浩會將UNIQLO塑造成如何的樣貌？這次有幸採訪到木下孝浩本人，除了訪談文字外，也透過觀察與讀者分享這次的訪談經驗。

初見木下孝浩的印象就如同網路資料般，戴著招牌黑色粗框眼鏡、一頭整齊的白髮，給人一絲不苟的嚴肅感，但木下孝浩一開場的「打給賀（大家好）」馬上讓台下的大家感受到親切感。穿著UNIQLO藍白條紋襯衫、牛仔褲配上白色麂皮皮鞋，一派輕鬆卻又不失正式感的打扮，由內而外散發出迷人的氣質，說話客氣禮貌沒有架子，回答問題時總是低頭認真思考的樣子，感受到木下笑浩對於每題回答的重視。

毅然離開熱愛的雜誌 為了讓新輩加入帶來不同的想法與刺激

今年 51 歲的木下孝浩，在1997年加入Magazine House，在 2012 年成為《POPEYE》總編輯，除了重新詮釋City Boy精神外，更讓雜誌發行量從7萬發售增加到12萬，「從國中就開始看《POPEYE》實在很幸運能進入自己從小就夢想的工作，在雜誌工作中，沒有比製作POPEYE更棒的位置了。」

但卻在2018毅然離開雜誌圈投身UNIQLO，除了驚訝也讓人好奇離開的原因，木下孝浩也親自解釋「雜誌編輯在我心中一直是很尊敬且美好的職業，但待在同個位置太久也不是件好事，希望藉此讓位給年輕人，帶來不同的想法跟刺激。」也在這個時間點遇到UNIQLO社長柳井正，在事業生涯的巔峰，放下熟悉的一切，踏入新的領域，衷心佩服木下先生的勇氣。

木下孝浩也親自解釋「雜誌編輯在我心中一直是很尊敬且美好的職業，但待在同個位置太久也不是件好事，希望藉此讓位給年輕人，帶來不同的想法跟刺激。」（Keedan授權使用）

編輯的最大禁忌就是挑選連自己都沒興趣的人，以有沒有名氣的標準去考量，很容易讓雜誌調性走偏。所以這次挑選了認同UNIQLO精神的人，且他們有自己的想法有自己的生活風格，在我眼裡非常具有魅力。 木下孝浩

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紙本雜誌的意義是什麼？《Lifewear》 出現的契機

曾經說過只要擔任總編輯的一天，《POPEYE》絕不會電子化，展現木下孝浩對於紙本的堅持。談到紙本雜誌的意義，木下先生如此分享「紙本不會有消失的一天，但數位化的趨勢也無能抵擋，但就像報紙還沒消失在這個世界上，紙本還是有存在的必要性，而現在正處於去蕪存菁的過程，最後的最後優秀的出版品會留下讓更多人看到。」

曾經說過只要擔任總編輯的一天，《POPEYE》絕不會電子化，展現木下孝浩對於紙本的堅持。（Keedan授權使用）

雖然世界逐漸走向數位時代，但其實紙本潛藏在的魅力與能量遠比你想像，「我想要做一本可以留存的東西，閱讀紙本的過程與滑滑網路文章是不一樣的。」木下孝浩提到像是戶外品牌Patagonia、澳洲保養品牌Aesop都持續在製作品牌雜誌，不單只是放上商品照的商業型錄，針對某樣議題反而能傳遞品牌的理念，也能讓整本雜誌的方向簡單，卻能擁有深入探討的內容。

此外木下也舉了Bill Gates的例子來驗證紙本刊物的重要性，「剛看完Nextflix Bill Gates的紀錄片《蓋茲之道：疑難解法》，就算像Bill Gates這樣的天才，但也是拿著一本厚到不行的實體書本獲取知識，這就是紙本的力量。」

那如果要做一本屬於UNIQLO的雜誌，同時又能傳遞服飾的美好該怎麼做？「衣服穿在一個有想法的人身上自然好看。」翻開《LifeWear》你能發現雜誌上的人物，大多都不是名人，但其實他們都各自在自己的領域都有著各自的厲害之處，像是獨立刊物創辦人、自由搏擊模特兒、還有曾經獲得「直木賞」的優秀作家等，在木下孝浩的眼中，專心在某件事情上且有著自己想法的人，由內而外散發出的魅力是最能詮釋UNIQLO衣服的人。

「我想要做一本可以留存的東西，閱讀紙本的過程與滑滑網路文章是不一樣的。」（Keedan授權使用）

雜誌關鍵取決於封面 製作過程中印象最深刻

封面是大家對於這本雜誌的第一印象，能讓《LifeWear》跳脫以往 「型錄」模式的關鍵在於封面的挑選，「像是去年BRUTUS台灣特集的封面就引起很大的話題，一直到最後我都在煩惱封面如何呈現，如果選用照片的形式，卻好像會給人型錄的感覺，無法呈現《LifeWear》想要呈現的概念，因此選用哥本哈根藝術家Adrian Johnson的作品，試圖以抽象的方式表達人們的生活。」

不免俗套的問起木下孝浩最喜歡的內容，低頭想了很久，談到其實整本雜誌的編制只有兩個人，所以幾乎每個部分都有參與到，如果硬要說一個，就是這位原本要被放大成封面的費德勒，「我們飛到瑞士採訪費德勒，他是一位很紳士的人，而且一點架子也沒有，當時問了費德勒30個問題，其中問了到他有沒有什麼特別收藏，原本以為像這樣的大明星會收藏錶、古董等，沒想到他回答我們他在收集貝殼與樹枝，這真的很帥，以後有人問我，我也要說我在收集貝殼。（全場大笑）」

封面是大家對於這本雜誌的第一印象，能讓《LifeWear》跳脫以往 「型錄」模式的關鍵在於封面的挑選。（Keedan授權使用）

資訊洪流的年代中編輯更被賦予重要使命

在過去沒有網路的時代，人們透過報紙、雜誌或書籍等吸收資訊，但現在科技改變大家接收資訊的方式，卻也造成未經證實的假新聞出現，在這樣的時代下，木下孝浩更認為需要編輯的存在，大量雜亂的資訊經過編輯的過濾與整理後，保留具價值的資訊，這樣的轉化凸顯編輯的重要性。

做雜誌對我來說不是工作，我 24 小時都在思考，如果將它當成生活的一部分，也會有不一樣的想法湧上。 木下孝浩

雜誌提供讀者有趣的資訊，那編輯要如何從這片洪海中得到正確的資訊，「我並沒有要否定現在數位帶來的方便，但每個人都有自己吸收資訊的方式，我會選擇從信賴口中的人去了解事件。」許多有趣的想法都是木下孝浩透過與人聊天激發後所產生的，而在訪談過程中，木下孝浩更反問起編輯們身上穿著的品牌是什麼？讓人見識到即使平凡的事在編輯眼裡也能激起好奇心，一但你開始對其感到興趣，就能挖掘到其中的樂趣與更多人分享。

除了旅行外，木下孝浩從 20 歲開始就非常喜愛爬山以及露營（Keedan授權使用）

而這本《LifeWear》內容更跨越國際，像是找來生活在各國的藝術家、出生於丹麥的創意總監 Rebekka Bay、印度傳統服飾以及越南胡志明市導覽等，熱愛旅行的木下孝浩透過雜誌帶給讀者從未親身經驗的事情。除了旅行外，木下孝浩從 20 歲開始就非常喜愛爬山以及露營，「一個人背著行李走入山裡，開始兩天一夜的露營之旅，非常享受一個人爬山，不論目的地要走多久，ㄧ邊走一邊整理腦中的想法。最常去離東京大約兩個小時車程的八岳山，或是我也很推薦近郊的高尾山，那邊也有很多不錯的登山步道。」

而這本《LifeWear》內容更跨越國際，像是找來生活在各國的藝術家、出生於丹麥的創意總監 Rebekka Bay、印度傳統服飾以及越南胡志明市導覽等，熱愛旅行的木下孝浩透過雜誌帶給讀者從未親身經驗的事情。（Keedan授權使用）

何謂好的品味？常與好品味劃上等號的木下孝浩給人一個意外的答案「我 20 幾歲時也很關注流行趨勢也會追隨潮流，當時更有一個引人注目的頭髮造型，不管哪個世代的年輕人，都是想要凸顯自己的存在感。但隨著年齡的增長與歷練，我開始了解自己喜歡什麼，重點從衣服好不好看回歸到人的感受上，對於品味的定義就成了讓自己舒適自在，身邊只要擁有一兩項美好的事物就會感到滿足。」在許多人把木下孝浩當成品味範本的同時，木下孝浩卻鼓勵大家去了解自己真正喜歡的東西，不需要跟風潮流，就如同UNIQLO提供源自於生活需求而發想的服裝。這回更透過木下孝浩的《LifeWear》從許多人的平凡生活探討所謂的LifeStyle，串連起品牌、編輯與讀者之間的關係，延伸成一本內容扎實的型錄雜誌，也讓人相當期待下一本正在籌備中的《LifeWear》。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】