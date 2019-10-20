【公共藝術】紐約地標驚現粗體大字　槍械暴力、社會不公訴諸牆上

美國槍械暴力問題嚴重，而且一直也是當地社會議題之一。
而美國藝術家Jenny Holzer最新的藝術計劃，卻實現了一場關於槍械暴力的放映大會。
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8PM Tonight. Stand with us at VIGIL by Jenny Holzer, new light projections that will confront gun violence in the United States at Rockefeller. - Holzer will feature texts from Bullets into Bells: Poets & Citizens Respond to Gun Violence, stories from @Everytown for Gun Safety’s collection Moments that Survive, and poems by teens growing up in a nation affected by shootings in their communities and schools. You can read some of the stories included in this project, and share your own through #MomentsThatSurvive. - #VIGILJennyHolzer #JennyHolzer #2020GunSafety #HonorThemWithAction #SurviveUS Video by Davyana San Miguel
紐約摩天大廈現「大字報」（IG@creativetime）
於10月10日至12日間，紐約摩天大廈Rockefeller Center驚現「大字報」，原來一切起因，都是源自Jenny Holzer的藝術計劃《VIGIL》，從投影中展示出槍械暴力的殘酷現實，讓大家從文字裡，感受人們面對槍械暴力的回應，引發大眾反思。
Jenny Holzer經常在公共空間展示以粗體字形式呈現的文字藝術，大如建築物、戶外廣告牌，以至細如停車收費表、LED標示牌，都會看到這些作品蹤影。她擁有的敏銳藝術意識，就連無意經過的路人也會留意其作品，並激發大眾討論，促使參與者進行批判性思考，同時引起人們對社會不公的關注。
投影藝術敘述槍械暴力現實（IG@jennyholzerstudio）
就如《VIGIL》一樣，該作品呈現出不同城市的生存故事，人們對槍械暴力作出回應，以及經歷過大規模槍擊事件的想法。藝術家給予參與者反思過去，並且盼望市民關切問題的嚴重性。而是次公共藝術，Jenny Holzer是跟公共藝術組織Creative Time合作，過去他們首合作過兩次，今次Jenny將作品投影在紐約標誌性地標上，表明槍械暴力不但只是對個人造成衝擊，更對整個社區和城市也構成影響。
當大型文字、槍械暴力經驗、社會信息，紛紛投影在建築物的表面，真相亦將籠罩著整個城市。