【公共藝術】紐約地標驚現粗體大字　槍械暴力、社會不公訴諸牆上

美國槍械暴力問題嚴重，而且一直也是當地社會議題之一。 而美國藝術家Jenny Holzer最新的藝術計劃，卻實現了一場關於槍械暴力的放映大會。

紐約摩天大廈現「大字報」（IG@creativetime）

於10月10日至12日間，紐約摩天大廈Rockefeller Center驚現「大字報」，原來一切起因，都是源自Jenny Holzer的藝術計劃《VIGIL》，從投影中展示出槍械暴力的殘酷現實，讓大家從文字裡，感受人們面對槍械暴力的回應，引發大眾反思。

Jenny Holzer經常在公共空間展示以粗體字形式呈現的文字藝術，大如建築物、戶外廣告牌，以至細如停車收費表、LED標示牌，都會看到這些作品蹤影。她擁有的敏銳藝術意識，就連無意經過的路人也會留意其作品，並激發大眾討論，促使參與者進行批判性思考，同時引起人們對社會不公的關注。

投影藝術敘述槍械暴力現實（IG@jennyholzerstudio）

就如《VIGIL》一樣，該作品呈現出不同城市的生存故事，人們對槍械暴力作出回應，以及經歷過大規模槍擊事件的想法。藝術家給予參與者反思過去，並且盼望市民關切問題的嚴重性。而是次公共藝術，Jenny Holzer是跟公共藝術組織Creative Time合作，過去他們首合作過兩次，今次Jenny將作品投影在紐約標誌性地標上，表明槍械暴力不但只是對個人造成衝擊，更對整個社區和城市也構成影響。

當大型文字、槍械暴力經驗、社會信息，紛紛投影在建築物的表面，真相亦將籠罩著整個城市。