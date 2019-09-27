【北京美學】故宮出文具美妝　懷舊創意網民不賣帳：品質有問題

北京故宮又出新招，「書桌上的紫禁城——故宮文具品牌發布會」近期舉行，故宮文具正式亮相，釋出筆記本、鉛筆、套裝文具等140多種產品，年底產品預計達300多種。 故宮近來不斷推陳出新，引發網民興趣、搶佔媒體版面，不過網上民眾對於北京故宮產品的質量抱有存疑的不在少數，輿論看法兩極。

北京故宮文具「牌匾橡皮」，兼具擦拭與益智功能（中新社／視覺中國）

巧思！豔而不俗 具文化底蘊

故宮文具產品首次登場，目標是搶佔網民的書桌，一系列產品中顯見許多巧思。橡皮擦產品「榫卯橡皮」可以拼成魯班鎖，另一款「牌匾橡皮」則是將故宮裡的「正大光明」、「化日舒長」、「中正仁和」等匾額設計成橡皮的形狀，可充當樂高玩具，任意組合成筆筒或其它形狀。

具有科技感的產品，如「琴韻流光多功能摺疊檯燈」，這款檯燈是依照故宮裡的金漆花鳥琴做原型設計，檯燈摺疊後就是金漆花鳥琴的琴身，打開後變成三折的檯燈，第二折上則顯示時間、溫度與濕度。這款檯燈有鬧鐘功能，特別的是在於，鬧鐘發出的是古琴的聲音。

故宮釋出文具產品想當然爾引發大陸網民的熱烈討論，有人歡迎期盼故宮發新品，也有網友紛給無情吐槽。喜歡故宮產品的，看上故宮勇於推陳出新，認為產品豔而不俗，具有文化底蘊，送禮不失禮。

抗議！顏值雖高 品質被譙爆

但是有鑑於故宮以往的表現，也有網民不願買帳，並且出現抗議前期產品的留言，像是「現在雖然品種多，可是品質總體上不太行，我買的表都不好用，老停」；「文具真的可以做做，口紅真的就算了，術業有專攻」。

也有網民認為品質與價格是個問題，如「故宮周邊顏值是高，但是品質不過關，完全不想為情懷買單」；「看見搞了一堆小屁孩去發布，就知道又是低齡化的產品，把文具停留在幼兒化的年齡真的跟喜羊羊是一個水準」；以及欲言又止的留言「如果便宜……」等等。

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其實，網民的留言並非沒有道理，去年底故宮搭著古裝劇的熱潮，進軍彩妝產業，出的故宮口紅就是一例，且口紅還意外引發兩家「故宮系的嫡庶大戲」。但是口紅品質還是讓開箱的大陸網民在知乎網站上稱，「故宮口紅一支都不值得買」，網民對中國大陸產的商品不具信心的也有，亦有人認為，「口紅是經常被吃進嘴裡的東西，需要慎重」

爭議！上元之夜 話題性十足

年初的「紫禁城上元之夜」雖引發激烈地搶票大戰，但是評價也是兩極，一派認為被故宮感動，但也無法逃過另一派毒舌網友熱議，批評其「真土，好土，夠百年吐槽」。

不過北京故宮依然吸睛，且幾乎演變成故宮出手，必有話題。「紫禁城上元之夜」、故宮角樓咖啡與故宮彩妝，均成功讓故宮話題性十足。而故宮文具的產品有人喜歡，有人不喜歡，但是不能否認的是，北京故宮又再次創造話題，在陳舊的傳統文化中，找尋新思路，讓大陸網民感到歷史的東西也能很有趣味。

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