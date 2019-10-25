【IKEA】 美國設計師二創宜家風格塔羅牌　占卜運勢靠沙發、木釘

塔羅牌本身是占卜工具，一副紙牌能夠指導你各種決定，旨在用來預測命運，當然信則有不信則無。 而最近一位美國設計師，竟然自製IKEA版本塔羅牌，讓大家更了解自己的生活。

一位美國設計師自製IKEA版本塔羅牌（ETSY）

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IKEA為每個家庭提供不同家居設計的解決方案，卻沒有助大家走出生活的迷茫。因此，美國軟件工程師Akiva Leffert特別設計出一套IKEA塔羅牌，為用戶提供解答，讓它變成一種精神上的依靠。

與傳統塔羅牌作比較，這設計完全不見魔杖、聖杯、硬幣和劍等元素，卻運用沙發、燈具、木釘、内六角匙等設計來呈現。這副紙牌透過IKEA組裝家具說明，採用一系列插圖來預測命運。插圖不但擁有IKEA風格，例如「THE LLOVERS」卡顯示兩個人站在雜亂，而未組裝的家具材料旁邊；「The TÖWER」卡則表示有人試圖攀爬書架，卡面還有一個巨大的「X」，暗示這不是明智的決定，相當有意思。

「THE LLOVERS」卡（ETSY）

「THE TÖWER」卡（ETSY）

設計師發揮無窮小宇宙，利用IKEA元素進行二次創作。（ETSY）

每張卡背面都印有IKEA的象徴性藍、黃顏色，同時使用兩個橢圓形，來呼應該品牌的Logo。設計師表示，IKEA是一個過渡的地方，亦代表著一個旅途光明與舒適的源泉，為他提供不少設計靈感。

Akiva Leffert更補充說，以IKEA為主題的塔羅牌與精心設計的插圖，更可以了解自己的生活。假若你不喜歡神秘學，該塔羅牌還可以為床頭櫃和書架小擺設，一物兩用。他更以25美元（約196港元）的價格，於ETSY出售IKEA塔羅牌。

這位美國設計師發揮無窮小宇宙，利用IKEA元素進行二次創作，自製出這款紙牌，其成品精美並且有創意，當然某部分概念也要歸功於IKEA，不知道未來品牌又會否有意收納它呢？