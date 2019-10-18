【RIMOWA】鋁製行李箱紅藍造型耳目一新　大膽鮮艷色調更顯時尚？

自從LVMH集團收購RIMOWA後，品牌積極大搞宣傳，例如舉辦回顧展、推出限量地鐵卡、聯乘時裝品牌等，透過各方面散播旅行主題。 最近，RIMOWA為ORIGINAL系列行李箱，特別追加兩款新色，讓消費者在紅藍之間作出抉擇。

RIMOWA ORIGINAL行李箱全新配色（IG@rimowa）

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今年春夏，RIMOWA早已為ESSENTIAL系列行李箱，換上六種大自然色彩。是次品牌更為ORIGINAL系列行李箱推出全新配色，提供兩種大膽又獨特的選擇，包括紅色（Scarlet）與藍色（Marine），同樣採用優質鋁合金所製成，配備實用功能，彰顯出單色美學的時尚魅力。

RIMOWA ORIGINAL鋁製行李箱，乃是品牌最具代表性的系列，原本已有金、銀、黑三種顏色，而Scarlet是參考自朱鷺的顏色，它是一種紅色的鳥類，生長於熱帶草原Los Rábanos地區；Marine則是海洋版本，充滿來自地中海迷人色彩。行李箱設有三款不同size，分別是Cabin、Check-In L、Trunk Plus，亦全換上了鮮艷的顏色。

近年RIMOWA創意無窮，並大力推動時尚化，除了增加新配色外，就如今年9月，RIMOWA在紐約Sotheby's舉辦回顧展，名為「RIMOWA Archive Collection 1898 -2019」，旨在探討品牌121年對時尚旅行文化的貢獻，同時回顧數十個歷史悠久的行李箱，還有展出與Dior、OFF-WHITE™、Supreme、Daniel Arsham等聯乘產品，引證品牌積極擴大年輕市場，以及與時並進的努力。

而今次ORIGINAL行李箱的全新配色，相比舊色卻更顯獨特，亦讓消費者帶來一種耳目一新的感覺。