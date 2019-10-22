【1017 ALYX 9SM】改裝Audemars Piguet　簽名過山車扣配極簡錶面

近日，1017 ALYX 9SM創意總監Matthew Williams，於個人IG展示最新的手錶系列，引起熱話。 今次品牌再度拍擋法國改錶商MAD PARIS玩改錶，將Audemars Piguet的Royal Oak手錶改頭換面，讓機能時尚融入高級腕錶設計之中。

1017 ALYX 9SM玩改錶，將機能時尚融入Audemars Piguet。（IG@matthewmwilliams）

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該手錶的工業美學與極簡風格，完全反映出1017 ALYX 9SM的設計元素。在錶面設計上，不但摒除Royal Oak型號的細節，例如沒有時間刻度，而金屬錶面上，更刻有AP和1017 ALYX 9SM的Logo。他們還拋棄AP慣用的扣環，將設計換上1017 ALYX 9SM標誌性的安全扣，凸顯出Matthew Williams一直以來行走的機能路線。其實早在今年六月，品牌已曾與MAD PARIS訂制出一隻全黑版本的Audemars Piguet Royal Oak，今次再度為設計進化至另一層次。

早在今年六月，品牌已曾與MAD PARIS訂制出一隻全黑版本的Audemars Piguet Royal Oak。（IG@mad_paris）

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MAD PARIS X 1017 Alyx 9SM Audemars Piguet（IG@hrykshmz）

當然，該手錶價格尚未公佈，亦不知道Matthew Williams為改錶花了多少錢。鑑於MAD PARIS於改錶界非常出名，假若鐘錶發燒友渴望擁有自己原創和獨特的製成品，他們更提供訂制屬於自己的手錶。MAD PARIS不但能夠除去傳統鐘錶的概有風格，同時又能保持品質，不論是Rolex、Patek Philippe、Audemars Piguet等，該公司都會利用最好的技術進行改頭換面，從而交出最好的訂制手錶。

MAD PARIS使命是為客戶提供機會，以自己的形象設計獨特的作品，同時也是彰顯設計師個性的延伸。正如我們所見，Matthew Williams的機能時尚，近年將過車山安全帶扣設計，融入品牌系列之中，由皮帶、手袋、首飾，以至帽子和泳衣，連Dior Men創意總監Kim Jones也被這扣所迷倒，邀請Matthew Williams為Dior設計一系列男裝配飾與手袋，而將這樣的安全扣，扣在Audemars Piguet Royal Oak手錶上，更是史無前例，顯得獨一無二。

這款特別版MAD PARIS X 1017 Alyx 9SM Audemars Piguet手錶，剛剛完成的樣本，已於東京RESTIR以作展示，若對錶款有興趣的買家，可以試試運氣，直接聯繫品牌或經銷商進行購買。