【H&M】再度聯乘高級品牌　夥拍Giambattista Valli能掀搶購熱？

根據《Bloomberg》指出，H&M生意經歷兩年回落後，今年開始恢復增長。由於品牌近年較少提供優惠折扣，不但有助令收入上升，並使庫存量下降。 生意變好，大有可能是市場策略做得好。 H&M近年轉向與小眾品牌合作，例如ANGEL CHEN、Eytys等，而今次推出Giambattista Valli × H&M聯乘系列，難道想重啟高級品牌聯乘之路？

Giambattista Valli與Kendall Jenner。（H&M）

模特兒Kendall Jenner為Giambattista Valli × H&M行騷。（H&M）

由於H&M在Collaboration方面，有一份良好的成績表，歷年與多名設計師合作，贏得業界廣泛聲望，特別是Giambattista Valli × H&M這個系列，不禁令人想起以往與高級品牌的經典聯乘：COMME des GARÇONS、Martin Margiela、LANVIN、BALMAIN、Alexander Wang、Karl Lagerfeld、Stella McCartney、Viktor & Rolf、Jimmy Choo、Marni，而多個系列都在開售當天導致分店大排長龍，當年人人也搶著買。

或許H&M想重拾昔日光輝歲月，讓大家利用親民價買High Fashion。上年度品牌與MOSCHINO推出聯乘系列，今年再度出擊決心重啟高級品牌聯乘之路，特別找來意大利女裝設計師Giambattista Valli拍擋。

Giambattista Valli × H&M系列，將於11月7日隆重推出，於全球指定H&M分店及hm.com有售。（H&M）

點擊看更多Giambattista Valli × H&M系列：

+ 13 + 12 + 11

Giambattista Valli × H&M（H&M）

Giambattista Valli × H&M（H&M）

Giambattista Valli × H&M於上週四舉行了一場時裝騷，於設計師家鄉羅馬多利亞潘菲利美術館（Palazzo Doria Pamphilj）舉行，Giambattista Valli表示：「雖然我在巴黎創立時裝品牌，但我對羅馬血統深以為傲。」這位從羅馬出生的設計師，在巴黎展示女裝Ready-to-wear與Haute Couture系列外，今次更在合作流露男裝創意。

在這座歷史宮殿之內，襯托極度華麗的背景下，呈現出大量粉紅色、紅色或黑色的薄紗禮服，同時亦讓我們進入Giambattista Valli的魔幻世界，服飾設計不但融合女性魅力，其豐富戲劇性與浪漫的荷葉邊，亦與街頭風格互相呼應，不論性別或年齡，均可根據自己的喜好作出搭配。

雖然Giambattista Valli以蓬鬆與高貴迷人的禮服為招牌，但透過與H&M合作，設計師可以將美輪美奐的風格，帶給廣泛消費者，當然包括首次出現的男裝系列，讓每個人都將有機會用親民價買一件Giambattista Valli。



這次系列引來回響，不知道H&M下一次又會帶來甚麼驚喜聯乘？