LVMH再加強珠寶領域　欲以千億元吞併Tiffany&Co.擴大時尚版圖？

Tiffany&Co.週一股價上漲31％，收市價為129.72美元，到底大升背後所為何事？ 原來LVMH正有意以145億美元（約1137億港元）收購Tiffany&Co.，也難怪股價將飆逾三成。 那麼今次的收購行動，最後會否成事？

LVMH有意收購Tiffany&Co.（Tiffany&Co.）

（IG@tiffanyandco） Tiffany&Co.在Alessandro Bogliolo的領導下，試圖以現代珠寶風格吸引年輕一代，今年還推出男士珠寶系列，將其行銷策略擴至同性伴侶等多樣化的顧客群。該品牌近期銷售成績明顯下滑，再加上歐洲珠寶市場迎來激烈競爭，迫得他們也要採取行動，也許機會就來了。 Tiffany&Co.再度成為LVMH吞併目標，以145億美元出價收購，雖然品牌業績一直停滯不前，並受到美元堅挺、中國經濟增長放緩等因素影響，不過卻有可能會拒絕交易，等待更高的報價，相信兩方面現在也正在積極進行討論，並預計Tiffany&Co.將很快正式為此作出回應。

當然，投入大集團的懷抱，自不然有利於品牌發展。首先，LVMH擁有75個品牌，涵蓋時裝、香水、化妝品、酒類、珠寶、手錶等業務。其次，他們主要針對High Fashoin市場，而不是像Tiffany&Co.那樣廣泛的價格範圍。



假若收購成功，LVMH將增添多一個家喻戶曉的品牌，該集團目前在鐘錶和珠寶部門，共有六個品牌：Bulgari、Chaumet、TAG Heuer、Fred、Zenith和Hublot，而Tiffany&Co.的加入，更可以使集團進一步擴展珠寶領域。

2018年，Tiffany&Co.的收入為44億美元。換句話說，此次收購可以令LVMH手錶和珠寶業務規模，擴大一倍左右。由於LVMH將該部門大部份增長，歸功於Bulgari珠寶業績上，因此最明智的選擇，就是需要擴大業務，並透過吞併Bulgari最大的競爭對手之一Tiffany&Co.，那不是最方便的辦法嗎？

2018年，Tiffany&Co.的收入為44億美元。（IG@tiffanyandco）

當然Tiffany&Co.也是LVMH的理想人選，該集團可以幫助解決品牌當前所有問題，還可將品牌業務擴展至新型珠寶和手錶之上，這些舉動亦可以激發消費者的興趣。根據《福布斯》估計，LVMH市值為1023億美元，並由歐洲首富Bernard Arnault所擁有，如果這筆交易成功的話，那將是繼該集團在2011年收購Bulgari後，他有史以來最大的一筆收購交易，而實際上還可以擴大該公司在美國市場的影響力。

究竟這埸驚天收購行動結果會何去何從？就讓我們拭目以待。