Chloë Sevigny第七次跟OC聯乘　美少女動漫風格源自原宿街拍

Chloë Sevigny作為It Girl始祖，不但是早年X-girl的御用模特兒，去年還曾出現Miu Miu時裝騷上，今年初再為Simone Rocha行騷，頻頻出現於各大時裝品牌。 近日，這位It Girl變身美少女戰士，跟Opening Ceremony合作推出全新聯乘系列，創作靈感始於原宿街拍聖經《FRUiTS》。

Chloë Sevigny × Opening Ceremony（IG@openingceremony）

Chloë Sevigny變身美少女戰士：

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Chloë Sevigny × Opening Ceremony現已發佈，整個系列共有14件單品，而靈感主要是啟發至日本街拍聖經《FRUiTS》，該雜誌由攝影師青木正一（Shoichi Aoki）於1997年創辦，不但記錄了整個東京的街拍時尚，並與原宿文化最為緊密，向觀眾展示出Kawaii、Gothic Lolita、Cyberpunk等風格，同時定義出街頭風格，而雜誌在2017年決定停刊，實在可惜。

由於《FRUiTS》為我們帶來無窮無盡的時尚資源，二十年來拍下年輕人如何突破時尚極限。今次聯乘系列也大玩復古風，從蓬鬆袖子、喇叭牛仔褲到荷葉邊迷你裙等設計，都能看見日本街頭風格的元素，甚至還流露著70年代的美學，以營造復古氣息。

日本街拍聖經《FRUiTS》（Opening Ceremony）

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Chloë Sevigny變身藍髮美少女戰士（IG@openingceremony）

而系列的特色，顏色幾乎都是採用白藍色，原來這也是Chloë 的願望，她透露因喜歡牛仔服飾，總是想穿上自己喜歡的衣服，並渴望設計出現在各種形狀和尺寸的衣服，結果就誕生出這個系列。當中的牛仔布，更是採用生態環保技術進行沖洗，所以並不會產生污水。而最特別的是，系列之中還有一件白色Tee，上面印有Chloë Sevigny小時候的模樣。

基於對復古風格的熱愛，Chloë Sevigny戴上藍色美少女戰士假髮，漫遊意大利街道為系列拍攝廣告，並由造型師Haley Wollens設計Styling。這是她第七次與品牌合作，再度鞏固與品牌的友誼，她也表示這個聯乘系列，對她來說，乃是自然而然的事情，其風格亦非常適合她的獨特氣質。