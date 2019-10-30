Hermès強勢打造迷你小手袋　見證品牌經典橙色購物紙袋的起源

多得Simon Porte Jacquemus，近年時裝世界掀起了一股史無前例的「納米手袋」風潮，實用與否完全是其次，最重要就是要夠的骰袖珍，彷如一件 名貴精緻的玩具一樣。

Jacquemus Mini Bag的出現無疑為當前的時裝潮流打開了一片天空。（WWD）

引起全球哄動的Kelly Twilly Bag Chram。（黃寶瑩攝）

面對如斯巨大潮流風暴，作為業界龍頭的Hermès，今個秋冬季也製作出自家專屬的迷你手袋版本，雖然許多品牌都早已推出同類型產品，但愛馬仕的出品卻終歸高人一等，單單是那個迷你Kelly Twilly Bag Chram，就立即引起了全球哄動，其搶購的蜂擁程度，絕不比真正傳統尺碼的Kelly Bag來得遜色。

Sac Orange迷你橙色Bag Charm。（黃寶瑩攝）

而正當世人以為這個Kelly Twilly Bag Chram就是品牌本年度的終極殺手鐧之際，Hermès卻總有能力叫人在驚喜之中再來多一次喜出望外，是的，除了這個迷你Kelly Bag之外，Hermès新一季其實尚有另一款「納米手袋」，正是今次介紹的Sac Orange迷你橙色Bag Charm。首先它的細小程度可謂與Kelly Twilly Bag Chram一樣，尺寸就只有底部 5.2 cm × 高 5.6 cm × 深 2.5 cm的大小，與一件玩具無異。不過別以為它小巧就無甚手工，Hermès引以自豪的皮革工藝，於這個迷你橙色小包之上依舊得到了高雅展現，小包由高級橙色Milo羔羊皮為物料，以單針純手工方式縫製，嚴格地謹守2孔1個針腳的技法製造，極具工藝品之風味；再在袋面燙印着愛馬仕藏書簽圖案“HERMÈS 24, Faubourg Saint-Honoré, PARIS" 的經典字樣，並附設精緻深棕色小手柄，彷如平常真實使用的大袋中一樣，奢華得多，又富有點點幽默感。

此外，別以為這個Sac Orange迷你橙色包只是虛構出來的款式，其實它可是和Kelly Twilly Bag Chram一樣，都是以Hermès歷史上真實存在過的物事，作為設計靈感，Kelly Twilly Bag Chram顧名思義當然源自馳名天下的Kelly Bag，而Sac Orange迷你橙色Bag Charm，則是源自那愛馬仕招牌的橙色購物紙袋（包裝盒），極具標誌性之餘，亦訴說着一段鮮為人知的歷史故事：

不同年代的Hermès包裝盒和紙袋，各有不同。（Alex Cooper Auctioneers）

話說Hermès雖然早在1837年起家，但他們與橙色的情緣，卻是許多年後1942年的事，在1942年之前，愛馬仕的Shopping Bag購物紙袋以及包裝產品的盒子，一向以米色以為主調，並帶有棕色邊框，然而這種米色 × 棕色的雙色包裝設計，到了第二次世界大戰期間，就因為奶油色紙盒的稀缺，而被逼暫停生產，供應商在無可奈何之下，只好從剩餘的紙盒中讓當時Hermès的管理層作出選擇，最終，Hermès團隊正正選中了橙色紙盒作為購物紙袋和包裝盒的主用色，從此橙色包裝不但沿用至今，橙色更成為了品牌幾代相傳的主題色系了。

不同年代的Hermès包裝盒和紙袋，各有不同。（Alex Cooper Auctioneers）

由此可見，橙色紙袋（包裝盒）對Hermès的確有着深遠意義，更考究的是，收藏家總能夠從色調、紋理、圖標、邊緣飾帶等元素之中，來區分不同時代的愛馬仕包裝盒，今季被Hermès睇中改裝成迷你Sac Orange迷你橙色Bag Charm的紙袋，據知正是一款來自40、50年代早期的橙色包裝盒版本，無怪細看之下，特別具有一份濃厚的古典味道，讓人神往。