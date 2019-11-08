LVMH擴張會失敗？Tiffany&Co.中國市場大失血　收購建議具吸引力

根據近日倫敦《金融時報》快訊，據傳Louis Vuitton母公司LVMH提出以14.5億美金併購美國老牌珠寶品牌Tiffany & Co.，引起華爾街與全球時尚圈震撼！

由Louis Vuitton與知名酒商Moët Hennessy合併的母公司集團LVMH，是全球當今最大的精品集團之一，旗下擁有的Dior、Fendi、Givenchy、Loewe與Rimowa等品牌（LVMH官方網站）

精品集團龍頭持續擴張

由Louis Vuitton與知名酒商Moët Hennessy合併的母公司集團LVMH，是全球當今最大的精品集團之一，旗下擁有的Dior、Fendi、Givenchy、Loewe與Rimowa等品牌，名字一個比一個響亮，但集團總裁Bernard Arnault當然從不滿足，特別是在珠寶與腕錶領域！雖然手上已經有Tag Heuer、Zenith、Hublot等知名腕錶品牌，加上幾年前重金買下的Bvlgari，不過，相對於歷峰集團坐擁Cartier、Piaget或Van Cleef & Arpels等超強品牌陣容，Arnault無時無刻不在構思集團在這一塊的勢力擴張。

Tiffany & Co.最近受到中美貿易大戰與香港《逃犯條例》爭議影響，業績明顯受到影響（Twitter@Tiffany & Co）

內憂外患

根據《路透社》與《彭博社》的綜合報導指出，身為美國珠寶品牌大佬Tiffany & Co.，最近受到中美貿易大戰與香港《逃犯條例》爭議影響，業績明顯受到影響，特別是在亞太地區市場的表現以及快速流失的中國觀光客；儘管品牌大動作地聘任前Coach創意總監Reed Krakoff活絡珠寶產品定位，以及剛於今年9月在上海舉辦有史以來最大規模的180週年特展，渴望積極吸引中國至全球年輕消費者的注意，但所引起的力道終究有限，當下全球政經環境實在太差。

Tiffany & Co.為跟上年輕族群的風格喜好，大舉招聘曾擔任過前Coach創意總監Reed Krakoff作為新任珠寶創意總監。Tiffany & Co.甚至找來當紅歌手Lady Gaga，願藉由他的影響力拉近品牌與消費者距離。先前九月，才於上海舉行品牌迎來180週年大展「匠心妙藝」（Vision & Virtuosity），堪稱歷屆最大規模的發表展覽之一。

九月，才於上海舉行品牌迎來180週年大展「匠心妙藝」（Vision & Virtuosity），堪稱歷屆最大規模的發表展覽之一。（Tiffany & Co.官方網站）

幾乎拍板定案？

再據倫敦《金融時報》率先披露的頭條新聞指出，多年來一直設法拓展美國市場的LVMH集團，的確向Tiffany提出一項很誘人的併購提議，雙方也確實 “坐下來談” ，儘管雙方目前對此消息皆不回應，而且根據今日最新的外電新聞指出，Tiffany預料會回絕LVMH的這項提議，不過，不到最後白紙黑字，許多事都還是存有可能性的空間！

換個角度來看，倘若LVMH併購Tiffany成真，勢必將大幅改寫時尚與珠寶產業；而集團大佬最後會開出多少價碼收購這一市值高達120億美金的百年珠寶品牌，實在令人好奇後續的發展！

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