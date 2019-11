【展覽】草間彌生紐約個展再續鏡子屋概念　置身浩瀚銀河中迷幻感

惡侵蝕純白的善,世界在轉瞬之間走向崩塌,愛與和平淪為理想式的口號,心裡的那股恨無言明喻,徒剩那謂之生活的生命,萬物虛空。 該如何與世界和好?又該如何愛上如此荒唐的世界?年華漸逝的草間彌生(YAYOI KUSAMA)卻選擇透過年歲學習愛,在這個使人不寒而慄的十一月與紐約David Zwirner Gallery攜手合作,為大家帶來個展《EVERY DAY I PRAY FOR LOVE》。

草間彌生(David Zwirner)

那散佈於牆壁、天花、地板、桌面上的圓點,把年小的草間彌生重重包圍,近乎窒息。過去草間彌生透過藝術,緩解她內心的寂寥與痛苦。其作品以密集的波點構建高度個人化的視覺世界見長,無論是早期平面圖像,抑或是後來涉獵的大型裝置藝術,無不以重復卻不單調的視覺景觀為觀者闡述僅屬於她的內心世界,並與宇宙相互呼應。

草間彌生《EVERY DAY I PRAY FOR LOVE》(David Zwirner)

我最親愛的藝術,我將會創作至我離去的一天,把自己全都奉獻給心愛的宇宙。 草間彌生

於動盪卻百花齊放的60年代,草間彌生以《無盡的網》系列聲名大噪,成為炙手可熱的當代藝術家。她卻不甘於只創作平面藝術,於1965首創裝置藝術作品《無限鏡屋——陽具原野》(Infinity Mirror Room - Phalli's Field),透過環迥的鏡子把房間內的景像反射成為無限,當觀眾走進房間裡,便與擺放滿地的紅白波點裝置共同融入無限反覆的空間之中,形成草間彌生所說的「自我消融」狀態。

《無限鏡屋——陽具原野》,1965。(Yayoi Kusama Image)

事隔接近半世紀,草間彌生於65歲之年再一次以鏡子屋概念,與為大家帶來《Infinity Mirrored Room—The Souls of Millions of Light Years Away》個展,結果反應熱烈。紐約David Zwirner Gallery遂於2017年續推名為《Longing for Eternity》的展覽,為世界各地的觀眾帶來震撼的鏡子屋奇觀。

草間彌生《Infinity Mirrored Room - The Souls of Millions of Light Years Away》(David Zwirner)

草間彌生《Longing for Eternity》(David Zwirner)

事隔兩年,紐約David Zwirner Gallery於這個多事發生的冬季再一次為大家帶來草間彌生個展《EVERY DAY I PRAY FOR LOVE》。或許因與首個鏡子屋作品相距接近半個人生,草間彌生當年的厭世悲哀早已脫變成對人類及世界的熱愛。在這個人人被仇恨和鮮血蒙蔽雙眼的世代中,她轉過頭來呼喚愛與和平,並且深信通過愛人與人之間才可以相互聯結,防止戰爭的發生。

點擊看更多《EVERY DAY I PRAY FOR LOVE》展品:

是次展覽將會展出鏡子屋《DANCING LIGHTS THAT FLEW UP TO THE UNIVERSE》,室內環迥的鏡子把閃閃發亮的LED燈映照成為無限,使得場內觀眾宛如被佇立於浩瀚的銀河之間。另外,展覽亦會展出草間彌生《My Eternal Soul》系列中的新繪畫及波點南瓜《Pumpkin: Big》等作品。

據悉展覽極受歡迎,大量預購門票早被搶購一空。有興趣的朋友記緊先到官方網站預約參訪時間,免得最後碰得一頭灰。