【王家衛】監製Saint Laurent短片　墮落天使混合聖羅蘭美學？

王家衛創造電影傳奇，由他所拍攝的每一套電影，幾乎都是經典之作。 不論是對白、色調、人物形象、場景等，都帶有一種文藝氣質。 在這種強烈的個人特色下，呈現出王家衛式的電影感。 鑑於大師的獨特魅力，最近Saint Laurent還邀請他策劃一部時尚短片。

王家衛作為著名導演，《阿飛正傳》、《重慶森林》、《春光乍泄》、《墮落天使》、《花樣年華》、《2046》等經典，為觀眾帶來千變萬化的調色與慢動作鏡頭，讓大家細味電影美學。因此，Saint Laurent繼與美國《Psycho Psycho》作者Bret Easton Ellis、意大利表演藝術家Vanessa Beecroft、電影製片人Gaspar Noé合作過後，王家衛也自然成為SELF系列第五輯的最佳人選。SELF系列旨在透過Anthony Vaccarello挑選藝術家的眼光，來捕捉Saint Laurent各種不同的態度。

《懸空一刻的思念》由王家衛監製（Saint Laurent）

該時尚短片由王家衛監製，並與香港攝影師夏永康聯手操刀，名為《懸空一刻的思念》（SELF 05 A Night in Shanghai），講述一個上海之夜尋求自我的故事。從15秒的預告片當中，感覺已能喚起王家衛的電影情感，其生動的調色技巧，亦讓人聯想起他的攝影風格與Saint Laurent的突破性。

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Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello，更對這位電影大師有所讚譽：「他的藝術就如一個生動的夢，並投射到現實生活中，亦強調了兩者之間的對比。」而王家衛對合作則表示，Saint Laurent是獨一無二的，而Anthony Vaccarello更是一個熱愛藝術的人，他的設計華麗並且獨特，讓品牌在這個時代中打破平衡，勇敢地表達自我，相信雙方亦相當欣賞各自的創作風格。

回顧王家衛經典電影：

與此同時，大家也可以從這部時尚短片中，感覺到Saint Laurent的幻想，正在逐漸成形，該故事找來超模雎曉雯為女主角，講述她試圖比較過去和現在，來尋求現實生活中的平衡，積極地找尋真我，凸顯品牌所宣揚的個性。別樹一格的電影風格，為品牌加添藝術氣質。SELF 05 A Night in Shanghai時尚短片，將於11月22日至24日在上海余德耀美術館獨家首播。