【1017 ALYX 9SM】波鞋才是王道？自家設計外再聯乘stussy、Guidi

眼見1017 ALYX 9SM推出的鞋履五花八門，想來可能很多人也記不起，這個品牌當年乃是做女裝起家的。

1017 ALYX 9SM最新自家開發的Knit Boots，售價高達7、8千港元。（In-cc）

雖然美其名是時裝品牌，但其實時下很多所謂「時裝品牌」，都不再是主力依靠服裝來賺錢，反而手袋和鞋履等副產品，往往盈利更為可觀。例如由Matthew Williams領軍的1017 ALYX 9SM，正是一個有着如此明顯轉向的品牌。初出道時主打女裝，漸漸開發男裝市場，久而久之更拓展至鞋履領域，更愈做愈起勁。

1017 ALYX 9SM x Guidi的暗黑鞋款（Guidi）

今星期品牌再有全新鞋履單品誕生，正是一對集Knit Boot與Sneakers於一身的設計，下層大底以Vibram Sole打造，甚具Outdoor靴子美學與機能的神髓，上半部份鞋面則以輕柔針織物料製造，如此上重下輕的比例和結構，不但有趣，在視覺上也帶來強烈的對比震撼，即使售價高達870至987美元（約6,809至7,725港元），支持者仍是大有人在。

與stussy、ROA合作的三方聯乘登山靴（stussy)

其實除自家出品外，1017 ALYX 9SM聯乘鞋履同樣矚目，年初才與Nike、Dior等超級大牌推出Collaboration，最近更加愈走愈偏鋒，再次跟老拍檔ROA合作，加上stussy共同策動的三方聯乘版本，Outdoor意味極強；至於跟Avant-Garde界別裡的龍頭鞋履品牌Guidi聯乘，則帶來集功能性與暗黑美學於一身的鞋款，證明地位超然，深信在可見的將來1017 ALYX 9SM叫人意想不到的鞋款定必愈來愈多，若長遠放棄服裝市場，轉為專心做鞋，也是未可知的事呢！