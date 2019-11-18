【ASICS】日本大師隈研吾設計跑鞋　「移動建築」 體現竹製工藝

日本建築大師隈研吾（Kengo Kuma），設計散發日式和風美學，並經常運用木材、石頭、水、光等元素，讓建築與大自然融為一體。 這位大師今次將首度與ASICS合作，打造迄今為止最細小的「建築」作品。

隈研吾把自家設計理念與運動品牌ASICS結合，推出全新版本METARIDE AMU鞋款，精心打造出他認為是至今最小的「建築」。其METARIDE鞋款，2019年是70周年紀念，也成為ASICS歷史上最具創新性的運動鞋。

隈研吾 × ASICS設計（ASICS）

與此同時，這個時候更迎來隈研吾 × ASICS系列，推出一款全白色運動鞋，不但兼具舒適度與結構感，並呼應了大師的標誌性風格，鞋面由白色高性能針織面料所製成，其中錯綜複雜的交叉設計，靈感更是被日本傳統的竹製工藝「Yatara」針織法所啟發，而這種不規則排列方法，不只賦予跑鞋獨特外觀，亦巧妙地在側面形成ASICS的Logo圖案，再加上Flytefoam鞋底，讓使用者在跑步過程當中，可以穩固地支撐腳踝，以提高運動鞋的緩衝性能。根據隈研吾的建議，在全白設計中，更多了一層軟木鞋墊，其鞋底則使用CNF，這是一種堅固輕巧的木漿衍生物料，同時也保留了它的原始顏色。

日本傳統的竹製工藝「Yatara」針織法所啟發這鞋設計（ASICS）

欣賞更多設計細節：

隈研吾把運動鞋形容為「建築」，他所提出的設計主題，目標是創造一個實用與美觀兼備的設計，旨在為人們呈現建築美感和舒適感覺，秉承著他一直以來的處事作風。這類「移動建築」為大家提供全新的跑步體驗，再次感受到大師對建築的堅持。

日本建築師隈研吾（ASICS）

由隈研吾所設計的ASICS METARIDE AMU，將在日本進行獨家發售，並於2019年12月20日起，在ASICS官網，以及原宿與大阪精選零售店發售，價錢為36,000日元（約2,600港元）。