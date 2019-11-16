【A.P.C.】巴黎開設POP-UP咖啡店　自家咖啡豆沖出法式簡約味？

繼Maison Kitsuné與Jacquemus於巴黎開設咖啡店後，A.P.C.也宣佈進軍咖啡界，自家出品咖啡豆，為顧客沖製一杯A.P.C.風味的咖啡。

A.P.C.創意總監Jean Touitou（A.P.C.）

A.P.C.跟隨著巴黎時尚品牌的腳步，正在把業務擴展至咖啡領域。A.P.C.創意總監Jean Touitou說，每個人都喜歡喝杯咖啡，隨著巴黎時尚咖啡店蓬勃發展，品牌也決定加入這個潮流之中。

A.P.C.於巴黎開設咖啡店（IG＠apc_paris）

從2019年11月20日至2020年1月31日期間，該品牌將於巴黎Galerie Joyce附近，開設一間POP-UP咖啡店，而最特別的是，餐牌上的所有飲品，包括Latte、Espresso、Cappuccino等多款選擇，都是利用自家研發的Moka咖啡豆所沖製，大家亦可於現場購買原裝咖啡豆，回家慢慢品嚐。

A.P.C.自家出品Moka咖啡豆（WWD）

當被問到為何要選用自家咖啡豆時，Jean Touitou則表示，這個決定可以為顧客解決煩惱，因為別無選擇，而選擇卻會使大家苦惱，從而感受不到內心平靜。因此，他說自己喜歡相信別人，也希望別人能夠相信他們一樣，所以才特別選擇這一種咖啡。設計師還會在咖啡店內，出售一系列特別產品，包括Tee、Tote Bag與水樽等，設計還印有Café A.P.C. Logo。

再看巴黎其他時裝咖啡店：

除了時尚與咖啡外，該空間還會舉辦展覽，從明年1月8日起，到訪該咖啡店的顧客，更可以參加由Jessica Ogden策劃的A.P.C.檔案展覽，藝術家與品牌合作多年，並設計出一系列用布料製成的拼布和咕𠱸。

A.P.C.首度進軍咖啡界，假若剛好在巴黎的話，不彷去品嚐一杯，試試其自家咖啡豆的底蘊。

Café A.P.C.

168 Galerie de Valois

75001 Paris, France